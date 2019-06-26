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5.43 مليار دولار حجم التجارة بين الصين ومصر خلال 5 أشهر

الأربعاء، 26 يونيو 2019 09:15 ص
5.43 مليار دولار حجم التجارة بين الصين ومصر خلال 5 أشهر الرئيس الصينى شى جين بينج
بكين (أ ش أ)

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أفادت إحصائية رسمية صينية أن حجم التجارة الثنائية بين الصين ومصر وصل إلى 5.43مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى مايو الماضيين، بزيادة 5.8% على أساس سنوى.

وذكرت المصلحة العامة للجمارك الصينية –فى أحدث بيانات أصدرتها اليوم الأربعاء، أن الصادرات الصينية إلى مصر بلغت 4.87 مليار دولار فى أول خمسة أشهر من العام الجارى، فيما وصلت الواردات الصينية من مصر إلى 0.56 مليار دولار فى الفترة نفسها.

وأضافت أن حجم التجارة بين الصين ومصر خلال شهر مايو بلغ 1.24 مليار دولار بواقع 1.14مليار دولار صادرات من الصين إلى مصر، و100 مليون دولار واردات صينية من مصر.

 


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