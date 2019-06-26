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20 صورة تلخص قصة أبراج العلمين الجديدة من بداية الحفر وحتى الدور الـ36

الأربعاء، 26 يونيو 2019 05:39 م
20 صورة تلخص قصة أبراج العلمين الجديدة من بداية الحفر وحتى الدور الـ36 أبراج العلمين
كتب أحمد حسن

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ينشر "اليوم السابع"  قصة أبراج العلمين الجديدة التى تعد بمثابة أيقونة مصر الحديثة، منذ أن تم وضع حجر الأساس لها، وحتى الدور الـ36 الذى وصلت له الأبراج الآن.

أبراج العلمين الجديدة (1)

وأكد المهندس أسامة عبدالغنى، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، أن العمل بدأ فى الأبراج، العام الماضى، من خلال إصدار أوامر إسناد بموافقة مجلس الوزراء لـ6 شركات، وهى (أبناء حسن علام – أوراسكوم – درة – رديكون – سياك – المقاولون العرب) لتنفيذ 15 برجاً بالمنطقة الشاطئية بالعلمين الجديدة، بارتفاعات تتراوح بين 27 و40 دوراً، مضيفا أنه ما تم انجازه يعد معجزة حقيقية على أرض الواقع.

أبراج العلمين الجديدة (2)

ومن المقرر أن تحتوى المدينة على نحو 25 ألف غرفة فندقية، وهناك عدد من الكيانات السياحية الكبرى ترغب فى الاستثمار بالمدينة، حيث وقعت وزارة الإسكان، بروتوكول تعاون مع مجموعة ماريوت العالمية، لإنشاء وإدارة وتسويق فندق جى دبليو ماريوت بسعة 250 غرفة و50 فيلا، وفندق الماريوت بمنطقة أبراج الواجهة البحرية للمدينة بسعة 300 غرفة، كما تم أيضاً توقيع بروتوكول تعاون مع مدرسة لوزان السويسرية للفنادق لإنشاء مركز لتعليم أصول الضيافة الفندقية (عبارة عن كلية متخصصة فى مجال الضيافة والفنادق)، لخدمة الدولة المصرية والمنطقة المحيطة، لإنتاج جيل من الطلبة المتميزين فى مجال إدارة وتشغيل الفنادق، وهناك طلبات آخرى يتم بحثها حاليا.

أبراج العلمين الجديدة (3)

فيما كشفت مصادر مطلعة، أن هناك وحدات بمساحات متنوعة تم الإعلان عنها كبداية للحجز، حيث تتراوح المساحات ما بين 90 مترا، و115 مترا، و172 مترا و182 مترا و351 مترا.

أبراج العلمين الجديدة (4)

وأضافت المصادر، أن الوحدة ذات المساحة الـ90 مترـ تتكون من غرفة نوم واحدة، وحمام، ومطبخ، وريسيبشن، بينما تتضمن الوحدة ذات المساحة الـ115 مترا ما بين غرفة وغرفتين وحمام ومطبخ وريسيبشن، فيما تتضمن الوحدة ذات المساحة الـ172 مترا غرفتين إلى 3 غرف نوم، و2 حمام، وريسيبشن، وتتساوى معها الوحدة ذات المساحة الـ182 متر مربع، ويبلغ مقدم حجز الغرفة 150 الف جنيه.. و500 ألف مقدم حجز شقة الـ4 غرف، على أن يتم التسليم خلال 3 سنوات.

أبراج العلمين الجديدة (5)

وأكدت المصادر، أن الوحدة الأكبر ذات المساحة 351 متر تتضمن 4 غرف و4 حمامات ومطبخ ورسيبشين، وكافة الوحدات كاملة التشطيب وتقع على موقع استراتيجيى على البحر مباشرة، وكل وحدة تتميز بمزايا مختلفة عن الأخرى.

أبراج العلمين الجديدة (6)
 

 

أبراج العلمين الجديدة (7)
 

 

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العلمين الجديدة

مدينه العلمين الجديدة

أبراج العلمين

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