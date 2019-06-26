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11 نصيحة تهمك بقانون الأحوال الشخصية ..تعرف عليها

الأربعاء، 26 يونيو 2019 01:00 ص
11 نصيحة تهمك بقانون الأحوال الشخصية ..تعرف عليها محكمة الأسرة أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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كثير من المواطنين، ترتبط حياته الشخصية، بقانون الأحوال الشخصية، و"اليوم السابع" يقدم نصائح قانونية هامة بقانون الأحوال الشخصية.

1- سن الحضانه 15 عامًا للولد أو البنت أما نفقة الفتاة على والدها حتى تتزوج .

2- لا يحق للحاضنة أن تجمع ما بين أجر المسكن والتمكين من مسكن الزوجية، ولا تستحق أجر مسكن بعد بلوغ سن الصغير 15 سنة، كما يسقط الحق فى أجر الرضاعة بعد بلوغ الصغير سنتين .

3- يحق للزوج بعد بلوغ الصغير سن الحضانة أن يقيم دعوى استرداد مسكن الزوجية .

4- بعد بلوغ الصغير سن الحضانة يخير فى الإقامة مع الأم أو الأب وإن اختار الأم يكون بلا أجر حضانة .

5- لا يجوز المطالبه بأجر المسكن أو الحضانة أو الرضاعة إلا بعد الطلاق وانتهاء العدة ويكون الحكم بأثر رجعي من تاريخ انتهاء شهور العدة "بعد وقوع الطلاق بثلاثة شهور" .

6- تقدر المتعة بسنتين على الأقل دون وجود حد أقصى حتى إذا كان الزواج ليوم واحد، فالمرأة لها متعة لا تقل عن عامين وتقدر حسب دخل الزوج .

7- قائمة المنقولات الزوجية لا تتنازل عنها المرأة في الخلع أو الطلاق أو الطلاق للضرر .

8- كل فتاة لها مؤخر صداق حتى إن لم يكتب، وكتب في قسيمة الزواج "الصداق المسمى بيننا"، فللمرأة مؤخر مثلها مثل أي فتاة من عائلتها وفي مستواها وسنها .

9- حق للأم أو الحاضنة التقدم بطلب الحصول على الولاية التعليمية حتى تتمكن من نقل وتقديم الصغير للمدارس .

10-التنازل عن حقوق الصغير مقابل الطلاق يعد باطلا .

11-أقصى مبلغ يصرفه بنك ناصر 500 جنيه لكل أسرة .


قانون الأحوال الشخصية

محكمة الاسرة

قائمة المنقولات

سن الحضانة

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