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وزير جزائرى سابق: ننسق لعقد لقاء وطنى للمعارضة يوم 6 يوليو

الأربعاء، 26 يونيو 2019 05:35 م
وزير جزائرى سابق: ننسق لعقد لقاء وطنى للمعارضة يوم 6 يوليو رئيس الجزائر
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 كشف عبد العزيز رحابي وزير الاتصال (الإعلام) الجزائري الأسبق، اليوم الأربعاء، عن تكليفه بمهمة التنسيق لإدارة الندوة الوطنية للحوار المزمع تنظيمها يوم 6 يوليو القادم بمشاركة أحزاب وشخصيات وممثلين عن المجتمع المدني وشباب الحراك الشعبي.
 
وقال رحابي - على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي اليوم - "إن الأحزاب والمجتمع المدني الموسع وجمعيات أفرزتها الهبة الشعبية ستنظم ملتقى الحوار الوطني يوم 6 يوليو المقبل، وكلفت بالتنسيق لإدارة هذه المبادرة السياسية الشاملة والجامعة لوضع تصور وآليات للخروج من الأزمة والذهاب في آجال معقولة إلى تنظيم أول انتخابات رئاسية ديمقراطية في تاريخ البلاد".
 
وأشار إلى قيامه باتصالات واسعة دون إقصاء أي طرف للمشاركة في تنظيم هذا اللقاء في كل مراحله والانخراط في السعي للخروج من الأزمة، موضحا أنه التقى، في هذا الإطار، يوم 19 يونيو الجاري بمجموعة من أعضاء قيادة حزب جبهة القوى الاشتراكية وقدم محتوى مشروع ملتقى الحوار الوطني.
 
وأضاف رحابي أنه دعي لحضور اجتماع اليوم للأحزاب التي وقعت نداء قوى البديل الديمقراطي يوم 18 يونيو الجاري، بعد مشاورة أطراف مبادرة ملتقى الحوار الوطني، وأنه كلف بالحضور "لتقديم رؤيته والعمل من أجل التقارب والتوافق لما فيه الخير للوطن والمواطن".
 
وكانت اللجنة التنظيمية المكلفة بتحضير الندوة الوطنية للمعارضة قد حددت تاريخ 6 يوليو المقبل موعدا لانعقاد الندوة الوطنية الجامعة، التي ستشارك فيها أحزاب وشخصيات وممثلون عن المجتمع المدني وشباب الحراك.
 

الجزائر

عبد العزيز رحابي

فيسبوك

انتخابات رئاسية

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