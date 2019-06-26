وزير الداخلية: ننسق ونتعاون بشكل كامل مع الصين فى المجالات الأمنية

وأعرب المسئول الصينى فى بداية اللقاء عن سعادته البالغة بزيارة القاهرة والتى تأتى فى إطار العلاقات المتميزة التى تربط بين الجانبين، مشيدًا بالحالة الأمنية المستقرة التى تشهدها البلاد حالياً بفضل الجهود الأمنية المتواصلة لأجهزة الشرطة المصرية.



وزير الداخلية يستقبل نائب وزير الأمن العام بجمهورية الصين

وتم خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات الأمنية ذات الاهتمـام المشتـرك حيث أكد المسئول الصينى على إستعداد وزارة الأمن العام ببلاده لتطوير مستويات التنسيق والتعاون مع أجهزة الأمن المصرية، وتفعيل قنوات تبادل المعلومات ذات الصلة بمجالات مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية فضلاً عن الاستفادة من الخبرات الأمنية المتميزة لوزارة الداخلية المصرية فى تلك المجالات وفيما يخص التعامل مع الأيديولوجيات المتطرفة.



اجتماع وزير الداخلية مع نائب وزير الأمن العام بجمهورية الصين

ومن جانبه، رحب اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بزيارة المسئول الصينى ومرافقيه للقاهرة، مشيرًا إلى عمق علاقات الصداقة والمودة التى تربط حكومتى وشعبى البلدين والتى إنعكست بصورة جلية على مجالات التعاون الثنائى فى شتى المجالات، مؤكدًا على توجيهات القيادة السياسية بضرورة الانفتاح والتعاون الكامل بين الجانبين خاصة فى المجالات الأمنية، مشيدًا بمستوى علاقات التعاون مع وزارة الأمن العام الصينية مشددًا حرصه على الارتقاء بها إلى آفاق أوسع لاسيما فى مجال تبادل المعلومات والخبرات، تأكيدًا لحرص وزارة الداخلية المصرية على تطوير منظومة الأداء الأمنى والاستفادة من الخبرات الأمنية بالدول الصديقة.