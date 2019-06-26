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واشنطن تهدد أنقرة بفرض عقوبات حال استمرارها فى شراء نظام الدفاع الروسى

الأربعاء، 26 يونيو 2019 10:30 م
واشنطن تهدد أنقرة بفرض عقوبات حال استمرارها فى شراء نظام الدفاع الروسى نظام الدفاع الصاروخي الروسي ارشيفية
أ ش أ

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هدد القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي، مارك آسبر، اليوم الأربعاء، تركيا بشكل واضح أنها ستواجه عقوبات اقتصادية حال استمرارها في شراء نظام الدفاع الصاروخي الروسي المتطور "أس – 400". 
 
وذكرت شبكة "أيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية أن آسبر أوضح، في تصريحات أدلى بها للصحفيين المرافقين خلال مشاركته في اجتماع لحلف الأطلنطي، أن رسالته واضحة ومباشرة للغاية، وهي أن تركيا ظلت حليفا طويلا وموثوقا لسنوات طويلة، غير أن هذا الوضع سيتضرر كثيرا حال استمرارها في شراء نظام الدفاع الصاروخي الروسي. 
 
وصرح مسئولون أمريكيون بأن آسبر أبلغ نظيره التركي خلوصى آكار خلال لقائهما على هامش اجتماع الناتو – بأن الفرصة مازالت سانحة أمام تركيا للتراجع إلى أن تتسلم نظام الدفاع الروسي. 
 
تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة جمدت بالفعل برنامج تدريب الطيارين الأتراك على استخدام الطائرات الأمريكية المقاتلة من طراز "إف 35" ومنحت أنقرة مهلة حتى نهاية يوليو المقبل لسحبهم من الولايات المتحدة.

روسيا

وزير الدفاع الأمريكي

نظام الدفاع الصاروخي

تركيا

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