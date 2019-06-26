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واشنطن تخصص 4 ملايين دولار لأوكرانيا لبناء 6 مستودعات لتخزين الأسلحة

الأربعاء، 26 يونيو 2019 07:00 ص
واشنطن تخصص 4 ملايين دولار لأوكرانيا لبناء 6 مستودعات لتخزين الأسلحة الجيش الأوكرانى - أرشيفية
وكالات الأنباء

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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنه تم التوصل إلى مذكر تفاهم بين والولايات المتحدة وأوكرانيا، سيتم بموجبها بناء 6 مستودعات للأسلحة فى غضون عامين.

وقالت الخارجية الأمريكية، فى بيان، "تتضمن المذكرة تخصيص 4 ملايين دولار لبناء 6 مستودعات للأسلحة فى غضون عامين لوزارة الدفاع الأوكرانية"، وتهدف هذه الخطوة إلى حفظ أمن تخزين الأسلحة والذخيرة فى أوكرانيا، وذلك حسب ما نشرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

هذا ويقدر مجموع المساعدات العسكرية الأمريكية لحكومة كييف، فى فترة 2004-2018 لتخزين الأسلحة التى بقيت فى يد السلطات الأوكرانية بعد انهيار الاتحاد السوفيتى بـ40 مليار دولار.

وقدمت واشنطن لأوكرانيا فى مارس الماضى، دعم كامل لتدمير نحو 1.7 ألف طن من الأسلحة السوفيتية القديمة، ويذكر أن عدة حرائق كبيرة اندلعت فى مستودعات للأسلحة فى أوكرانيا فى السنوات الأخيرة.

 


وزارة الخارجية الامريكية

الجيش الاوكرانى

القوات المسلحة الاوكرانية

المساعدات العسكرية الامريكية

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