سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 26 يونيو 2019 03:03 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

واشنطن بوست: احتمالات تهدئة التوترات الأمريكية الإيرانية تبدو بعيدة بشكل متزايد

الأربعاء، 26 يونيو 2019 01:35 م
واشنطن بوست: احتمالات تهدئة التوترات الأمريكية الإيرانية تبدو بعيدة بشكل متزايد ترامب
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن أى احتمالات لتخفيف التوترات بين الولايات المتحدة وإيران بدأت بعيدة بشكل متزايد أمس الخميس، مع تبادل التهديدات والإهانات الشخصية بين الحكومتين.

 

وذكرت الصحيفة أن الرئيس الإيرانى حسن روحانى استخدم لغة تذكر بتهكمات العام الماضى بين الرئيس ترامب ورئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون، لوصف البيت الأبيض بأنه مشلول عقليا، وندد بالعقوبات الحديدة التى تم فرضها على المرشد آية الله على خامنئى بأنها شائنة وغبية.

 

بينما وصف ترامب تصريحات روحانى بأنها جاهلة، وقال إن إيران لا تفهم الواقع. وأضاف فى تغريدة له أمس أن أى هجوم على أى شىء أمريكى، سيجلب القوة الأمريكيىة الساحقة وطمس لبعض الأصول الإيرانية.

 

 وخلف هذا الضجيج، تقول الصحيفة، لم تظهر خيارات جديدة لتفادى الصراع الذى يقول كلا الجانبين إنهما لا يرغبان به، ويبدو أن المزيد من الأبواب تغلق بدلا من أن يتم فتحها.

 

ورغم أن ترامب قال مرارا إنه يرغب فى الحديث، إلا أنه أشار إلى استعداداه لمواصلة الضغط على الاقتصاد والقيادة فى إيران حتى تلبى طهران المطالب التى وصفها الرئيس الأمريكى بالبسيطة للغاية وهى عدم وجود أسلحة نووية وعدم رعاية الإرهاب.

 

أما إيران، فتقول إنها لا ترى سببا للحديث مع خصم يسحق الحياة فيها، وأن على الولايات المتحدة أولا أن تظهر بعض الاحترام. وأضافت أن العقوبات التى لا فائدة منها على خامنئى وعلى وزير الخارجية جواد ظريف تعنى الإغلاق الدائم لأبواب الدبلوماسية.


ايران

دونالد ترامب

التوترات الامريكية الايرانية

على خامنئى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
القوى العاملة: 30 يونيو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص

القوى العاملة: 30 يونيو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص

رسميا.. اتحاد الكرة يقرر استبعاد عمرو وردة من المنتخبات مدى الحياة

رسميا.. اتحاد الكرة يقرر استبعاد عمرو وردة من المنتخبات مدى الحياة

بعد ما وصلت لـ40 درجة ..نصائح لتخفيف الشعور بالحر

بعد ما وصلت لـ40 درجة ..نصائح لتخفيف الشعور بالحر

تعرف على توقعات التمساحين "سامى وعبلة" لنتيجة مصر والكونغو.. فيديو

تعرف على توقعات التمساحين "سامى وعبلة" لنتيجة مصر والكونغو.. فيديو

امم افريقيا ..تايم سبورت تكشف برنامج الفراعنة قبل مواجهة الكونغو اليوم

امم افريقيا ..تايم سبورت تكشف برنامج الفراعنة قبل مواجهة الكونغو اليوم

شاهد فى دقيقة.. كيف تحصل على اشتراك هيئة النقل العام لخطوط بطولة أفريقيا؟

شاهد فى دقيقة.. كيف تحصل على اشتراك هيئة النقل العام لخطوط بطولة أفريقيا؟

أفريقيا أرض الأساطير.. يايا توريه موهبة إيفوارية بمهارة برازيلية وعقل إنجليزى

أفريقيا أرض الأساطير.. يايا توريه موهبة إيفوارية بمهارة برازيلية وعقل إنجليزى

أمم أفريقيا ..أرقام من مواجهات مصر و الكونغو

أمم أفريقيا ..أرقام من مواجهات مصر و الكونغو

لاعب السنغال: الجزائر هي عقبتنا في المجموعة ومستعدون لها

لاعب السنغال: الجزائر هي عقبتنا في المجموعة ومستعدون لها

"التليفونات فى الزبالة".. شاهد ماذا فعل مدرس لتخزين تليفونات طلبة الثانوية العامة

"التليفونات فى الزبالة".. شاهد ماذا فعل مدرس لتخزين تليفونات طلبة الثانوية العامة

فيديو معلوماتى..اعرف توقعات الأرصاد ودرجة الحرارة خلال مباراة المنتخب مع الكونغو

فيديو معلوماتى..اعرف توقعات الأرصاد ودرجة الحرارة خلال مباراة المنتخب مع الكونغو

"اظبط دماغك قبل الامتحان"..طلبة ثانوية منشأة القناطر يدخنون الشيشة قبل اللجنة

"اظبط دماغك قبل الامتحان"..طلبة ثانوية منشأة القناطر يدخنون الشيشة قبل اللجنة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة