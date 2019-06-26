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بعد الدعوات للسباحة بالبوركينى..

ناشطات تدعين على مواقع التواصل للسباحة عاريات فى مسابح جرونبل الفرنسية

الأربعاء، 26 يونيو 2019 02:26 م
ناشطات تدعين على مواقع التواصل للسباحة عاريات فى مسابح جرونبل الفرنسية عاريات
كتب: أحمد علوى

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دشنت مجموعة من النساء صفحة على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك، لتدعو من خلالها بقية النساء للتوجه إلى حمامات السباحة، للاستمتاع بالماء والسباحة عاريات فى مواجهة موجات الحر التى تضرب البلاد.

وجاءت تلك الدعوات بع أيام من إطلاق مجموعة من النساء دعوات للسباحة بملابس السباحة الشرعية الاسلامية "البوركينى" فى المسابح الممنوع فيها ارتدائه، فى جرونوبل وهى نفس المدينة.

 

وتحمل صفحة هذا الحدث على فيسبوك عنوان "ضد الإسلام الراديكال، فلنتعرى جميعنا، من أجل أن يتحرك بيول" والمقصوج بـ"بيول" هو عمدة مدينة جرونوبل.

 

وترى مدشنة الصفحة إن هناك بعض المسلمات المتشددات يريدن فرض البوركيني في مسابح جرينوبل، وإن عمدة المدينة أريك بيول  "يظهر موقف الانتظار والترقب وعدم التحرك".

ومن المقرر ان يكون التجمع فى 30 من يونيو الجارى.

 


فرنسا

السباحة عاريات فى فرنسا

البوركينى

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