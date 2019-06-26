موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..استبعاد عمرو وردة من منتخب مصر بأمم أفريقيا

نشر الموقع الالكترونى لـ" اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها إعلان وزارة القوى العاملة 30 يونيو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص



وفيما يلى عرض لأهم الأخبار: رسميا.. استبعاد عمرو وردة من صفوف منتخب مصر بأمم أفريقيا لأسباب سلوكية قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة بالتشاور مع الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة أجيرى استبعاد عمرو وردة لاعب المنتخب بشكل رسمى من صفوف الفراعنة فى أمم أفريقيا 2019 لأسباب سلوكية.

- القوى العاملة: 30 يونيو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص



أصدرت وزارة القوى العاملة، منشورًا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات باعتبار الأحد المقبل 30 يونيو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003.









خلال وجوده بألمانيا، التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء "برنارد ماتيس" رئيس الاتحاد الألمانى لصناعة السيارات.





أصدرت وزارة القوى العاملة، منشورًا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات باعتبار الأحد المقبل 30 يونيو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003.





بدأت منذ قليل فعاليات المنتدى الاقتصادى الألمانى العربى، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، حيث يلقى كلمة خلال فعاليات المنتدى الاقتصادى العربى الألمانى يستعرض خلالها مؤشرات الاقتصاد المصرى.





استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ديميتريس أفراموبولوس ـــ مفوض الهجرة والشئون الداخلية والمواطنة بالاتحاد الأوروبى ـــ الذى يقوم بزيارة رسمية للبلاد على رأس وفد من معاونيه.





غادر مطار القاهرة الدولى اليوم الأربعاء، الرئيس عبد الفتاح السيسي، متجها إلى اليابان في زيارة تستغرق عدة أيام للمشاركة فى قمة العشرين التي تستضيفها اليابان.





بدأت هيئة النقل العام، فتح منافذ لبيع الاشتراكات الجديدة الخاصة بخطوط بطولة كأس الأمم الأفريقية التى يبدأ تشغيلها بالتزامن مع بدء البطولة الأفريقية، الجمعة المقبلة.