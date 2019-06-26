سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 26 يونيو 2019 01:44 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..استبعاد عمرو وردة من منتخب مصر بأمم أفريقيا

الأربعاء، 26 يونيو 2019 01:18 م
موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..استبعاد عمرو وردة من منتخب مصر بأمم أفريقيا موجز أخبار الساعة 1 ظهرا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشر الموقع الالكترونى لـ" اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها إعلان وزارة القوى العاملة 30 يونيو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص
 

وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

رسميا.. استبعاد عمرو وردة من صفوف منتخب مصر بأمم أفريقيا لأسباب سلوكية

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة بالتشاور مع الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة أجيرى استبعاد عمرو وردة لاعب المنتخب بشكل رسمى من صفوف الفراعنة فى أمم أفريقيا 2019 لأسباب سلوكية.


 
 
-  القوى العاملة: 30 يونيو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص

أصدرت وزارة القوى العاملة، منشورًا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات باعتبار الأحد المقبل 30 يونيو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003.
 

 
 

 
 
 
خلال وجوده بألمانيا، التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء "برنارد ماتيس" رئيس الاتحاد الألمانى لصناعة السيارات.
 

 
 
 
أصدرت وزارة القوى العاملة، منشورًا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات باعتبار الأحد المقبل 30 يونيو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003.
 

 
 
 
بدأت منذ قليل فعاليات المنتدى الاقتصادى الألمانى العربى، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، حيث يلقى كلمة خلال فعاليات المنتدى الاقتصادى العربى الألمانى يستعرض خلالها مؤشرات الاقتصاد المصرى. 
 

 
 
 
استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ديميتريس أفراموبولوس ـــ مفوض الهجرة والشئون الداخلية والمواطنة بالاتحاد الأوروبى ـــ الذى يقوم بزيارة رسمية للبلاد على رأس وفد من معاونيه.
 

 
 
 
غادر مطار القاهرة الدولى اليوم الأربعاء، الرئيس عبد الفتاح السيسي، متجها إلى اليابان في زيارة تستغرق عدة أيام للمشاركة فى قمة العشرين التي تستضيفها اليابان.
 

 
 
 
بدأت هيئة النقل العام، فتح منافذ لبيع الاشتراكات الجديدة الخاصة بخطوط بطولة كأس الأمم الأفريقية التى يبدأ تشغيلها بالتزامن مع بدء البطولة الأفريقية، الجمعة المقبلة.
 

 
 

موجز اخبار مصر

القوى العاملة

30 يونيو

عمرو وردة

عمرو ورده

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
القوى العاملة: 30 يونيو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص

القوى العاملة: 30 يونيو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص

رسميا.. اتحاد الكرة يقرر استبعاد عمرو وردة من المنتخبات مدى الحياة

رسميا.. اتحاد الكرة يقرر استبعاد عمرو وردة من المنتخبات مدى الحياة

بعد ما وصلت لـ40 درجة ..نصائح لتخفيف الشعور بالحر

بعد ما وصلت لـ40 درجة ..نصائح لتخفيف الشعور بالحر

تعرف على توقعات التمساحين "سامى وعبلة" لنتيجة مصر والكونغو.. فيديو

تعرف على توقعات التمساحين "سامى وعبلة" لنتيجة مصر والكونغو.. فيديو

امم افريقيا ..تايم سبورت تكشف برنامج الفراعنة قبل مواجهة الكونغو اليوم

امم افريقيا ..تايم سبورت تكشف برنامج الفراعنة قبل مواجهة الكونغو اليوم

شاهد فى دقيقة.. كيف تحصل على اشتراك هيئة النقل العام لخطوط بطولة أفريقيا؟

شاهد فى دقيقة.. كيف تحصل على اشتراك هيئة النقل العام لخطوط بطولة أفريقيا؟

أفريقيا أرض الأساطير.. يايا توريه موهبة إيفوارية بمهارة برازيلية وعقل إنجليزى

أفريقيا أرض الأساطير.. يايا توريه موهبة إيفوارية بمهارة برازيلية وعقل إنجليزى

أمم أفريقيا ..أرقام من مواجهات مصر و الكونغو

أمم أفريقيا ..أرقام من مواجهات مصر و الكونغو

لاعب السنغال: الجزائر هي عقبتنا في المجموعة ومستعدون لها

لاعب السنغال: الجزائر هي عقبتنا في المجموعة ومستعدون لها

"التليفونات فى الزبالة".. شاهد ماذا فعل مدرس لتخزين تليفونات طلبة الثانوية العامة

"التليفونات فى الزبالة".. شاهد ماذا فعل مدرس لتخزين تليفونات طلبة الثانوية العامة

فيديو معلوماتى..اعرف توقعات الأرصاد ودرجة الحرارة خلال مباراة المنتخب مع الكونغو

فيديو معلوماتى..اعرف توقعات الأرصاد ودرجة الحرارة خلال مباراة المنتخب مع الكونغو

"اظبط دماغك قبل الامتحان"..طلبة ثانوية منشأة القناطر يدخنون الشيشة قبل اللجنة

"اظبط دماغك قبل الامتحان"..طلبة ثانوية منشأة القناطر يدخنون الشيشة قبل اللجنة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة