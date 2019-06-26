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مصرى يحصل على 100 ألف جنيه مستحقاته عن فترة عمله بالسعودية

الأربعاء، 26 يونيو 2019 12:27 م
مصرى يحصل على 100 ألف جنيه مستحقاته عن فترة عمله بالسعودية السفارة المصرية فى السعودية
كتب محمود راغب

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أعلنت وزارة القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، نجح فى تسوية الخلافات العمالية مع إحدى مؤسسات الاتصالات، لصرف مستحقات موطن مصرى متأخرة لمدة ستة أشهر بإجمالي 22 ألفا و500 ريال سعودي، بقيمة تجاوز  100 ألف جنيه مصرى.
 
وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، إن الوزير كان قد كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة مشكلة المواطن "أ .ع .م" الذى يعمل فنى كهربائى لدى إحدى مؤسسات الاتصالات منذ خمسة أعوام، وتوقف صاحب العمل عن دفع مستحقاته المالية منذ ستة أشهر براتب شهرى يبلغ 3750 ريالا سعوديا.
 
وبالتواصل مع المستشار العمالى بالقنصلية المصرية بجدة لمعرفة مدى ما أحرزه لحصول المواطن علي مستحقاته،  أوضح أنه قام علي الفور بالاتصال بالمواطن، وأكد له ضرورة رفع دعوى لدى المحكمة العمالية وفقا لنظام العمل السعودي لحفظ حقه، وفي نفس الوقت قام مكتب التمثيل العمالي  بالتواصل مع "ف .أ"  المسئول الإدارى بالشركة لصرف مستحقات المواطن وديا ، وبعد المتابعة المستمرة لمدة ثلاثة أشهر وتقديم الدعم بالهيئة العمالية تم التوصل إلي اتفاق مصالحة تم بموجبه صرف 22 ألفا و500 ريال سعودي للمواطن مقابل التنازل عن دعواه، وهو ما وافق عليه وتم توقيع التصالح بالهيئة العمالية ، وحصل المواطن علي المبلغ الذي تجاوز 100 ألف جنيه مصري، فضلا عن تذكرة مغادرة المملكة، مقدما الشكر لوزارة القوي العاملة ممثلة في مكتب التمثيل العمالي علي سرعة التدخل وحل المشكلة وديا وحصول علي مستحقاته المالية.
 
 

مكتب التمثيل العمالى

القوى العاملة

القنصلية المصرية بجدة

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