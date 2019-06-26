مصادرة إيطاليا أصول بمبلغ 2.5 مليون يورو لشقيقين مقربين من المافيا

كتبت فاطمة شوقى

صادرت مديرية مكافحة المافيا فى كالتانيسيتا الإيطالية، أكثر من مليونين ونصف المليون يورو من شقيقين، لأنهما قريبان من أسرة مافيا كوزا نوسترا، وهما جايتانو ونيكولوه فالكونى، وهذا الأخير قد توفى قبل بضعة أيام.

ووفقا للمديرية الأمنية فى بيان الأربعاء، إن "الشقيقين فالكونى يعتبران رجال لأسرة المافيا فى منطقة مونتيدورو (كالتانيسيتا)، وأنه "فى هذا السياق الإجرامى بالتحديد، لعب نيكولوه دور ممثل ذو مهام عليا أيضًا فى نطاق أسرة كوزا نوسترا المافيوية، التى تنشط فى المنطقة ، برئاسة العراب الشهير جوزيبى مادونيا، المعروف باسم "بيدو".

وذكر البيان أن "نتائج التحقيقات التى أجرتها المديرية، والتى تهدف إلى تسليط الضوء على المصدر غير المشروع لأصول الممتلكات لكل منهما (الشقيقين فالكونى)، شاركت فيها محكمة النقض أيضا، وعلى نطاق واسع، التى أصدرت بهذا الصدد، تدابير المصادرة غير القابلة للإلغاء اليوم".

وخلص بيان المديرية إلى القول إن "الأصول المصادرة من الإخوين فالكونى، تتكون بشكل عام من 5 مزارع و87 عقاراً (بين مبانى وأراضى)، بالإضافة إلى أصول مصرفية عديدة بقيمة إجمالية تتجاوز المليونين ونصف المليون يورو.