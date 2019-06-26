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محافظ كفر الشيخ: لا استثناءات للقبول بالمدارس وحركة وكلاء الإدارات خلال أيام

الأربعاء، 26 يونيو 2019 09:32 م
محافظ كفر الشيخ: لا استثناءات للقبول بالمدارس وحركة وكلاء الإدارات خلال أيام جانب من اللقاء
كفر الشيخ – محمد سليمان

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أكد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، أنه تم إصدار قرار يقضى بمنع تحصيل أى مبالغ مالية أو رسوم للتقديم فى مدارس التمريض، وأن عملية التقديم بالكامل مجانية، مضيفا أن ما يتم تحصيله من مبالغ هو بعيد وخارج مديرية الصحة تماماً، ومشيرا أن ما يتم جمعه هو لرغبة الأهالى بإنشاء فصول جديدة فوق الاستيعاب الطبيعى لمدارس التمريض، ومشددا أنه لن يتم تحصيل أى رسوم إلا بالطرق القانونية.

وأكد محافظ كفر الشيخ أنه لن يكون هناك أى نوع من أنواع الاستثناءات لأحد فى أى مرحلة من مراحل التعليم باختلاف أنواعه سواء عام أو خاص، مضيفا: "لن نستثنى أحد من شرط السن ولا المجموع ولا التوزيع الجغرافي، ولا لأى سبب كان" وأنه لا تهاون فى تطبيق القانون".

وأضاف الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، اليوم الأربعاء، بحضور الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم إصدار حركة وكلاء الإدارات التعليمية وذلك خلال أيام، طبقاً للقاهرة وصالح العملية التعليمية.

كما ناقش الدكتور محافظ كفرالشيخ،مع الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، استيفاء مستندات تثبيت المتعاقدين بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة لإرسالها للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة تمهيداً لتثبيتهم، ومراجعة كافة الاجراءات بين مديرية التربية والتعليم وبين الإدارة بالحصر اعتمادا على المعتمدات المالية وسيتم مراجعتها تحت أشراف المحافظة.

وشدد محافظ كفر الشيخ، بإنهاء المعوقات ومراجعة كافة المستندات التى تتضمن العقود وإقرارات القيام بالعمل والمؤهل، والمستندات المالية للصرف، بالتعاون مع مديرية التنظيم والإدارة.

 

 


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محافظة كفر الشيخ

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رياض الاطفال

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