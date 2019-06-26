محافظ بنى سويف: فوز مدينة "اهناسيا" بالمركز الأول فى منظومة المخلفات

بنى سويف - أيمن لطفى

أكد المستشارهاني عبد الجابر،محافظ بني سويف، فوزالوحدة المحلية لمركز ومدينة أهناسيا غرب بنى سويف، وحصولها على المركز الأول، كأفضل وحدة تميز عمالها وسائقوها ومشرفوها فى العمل، بمنظومة النظافة والمخلفات عن شهر يونيه الجارى، مشيرا إلى استمرارالمسابقة الشهرية، لاختيارأفضل وحدة محلية ذات أداء متميز فى منظومة النظافة، لبث روح المنافسة بين الوحدات، والارتقاء بهذا المشروع والملف الهام على مستوى المحافظة.

وأشارعبدالجابر فى تصريحات صحفية، أن هناك لجنة تضم مسؤولى مشروع النظافة ووحدة المخلفات الصلبة بالمحافظة، تجرى تقييما بين الوحدات المحلية تضم "منظومة الجمع والنقل للمخلفات، وحساب تقدير الكمية الناتحة من المنازل، ونسبة المورد منها لمصنع تدوير القمامة طبقا لعدد السكان بكل منطقة على مستوى الوحدات المحلية، سواء المدن الرئيسية أوالوحدات القروية وكذلك القرى والنجوع"، وتدون تقريرا شهريا بنتائج المسابقة، واختيارالوحدة المحلية المرشحة للفوز.

يذكر أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، حصلت على المركز الأول خلال المسابقة عن شهر مايو الماضي، بعد تحقيقها نسبة زائدة عن المستهدف في مجال منظومة جمع ونقل المخلفات من المنازل إلى مصنع تدوير القمامة.