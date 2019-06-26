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الأربعاء، 26 يونيو 2019 09:07 م
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مجهولون يختطفون 10 ركاب من حافلة تجارية بجنوب غرب نيجيريا

الأربعاء، 26 يونيو 2019 09:03 م
مجهولون يختطفون 10 ركاب من حافلة تجارية بجنوب غرب نيجيريا شرطة نيجيريا ارشيفية
أ ش أ

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أفادت وسائل إعلام نيجيرية اليوم الأربعاء بأن مسلحين مجهولين اختطفوا 10 من ركاب حافلة تجارية على طريق سريع بولاية إيكيتي جنوب غرب البلاد.
 
ونقلت صحيفة "ذا نيشن" النيجيرية على موقعها الإلكتروني أن الحادث وقع مساء أمس خلال رحلة حافلة التي تقل 18 راكبا من مدينة أكور إلى مدينة أدو، حيث استوقف مسلحون الحافلة وأشهروا أسلحتهم نحوها وأمروا بإنزال الركاب واقتادوهم إلى وجهة غير معلومة ومن بين المخطوفين سائق الحافلة، وذلك نقلا عن مصدر لم يتم الكشف عن هويته.
 
وأشارت إلى أن الواقعة تأتي بعد ثلاثة أيام من قيام الجيش النيجيري بإطلاق طائرة مسيرة عالية التقنية لمحاربة ظاهرة الخطف وقطع الطريق على محور ولاياتي أوندو وإيكيتي.
 
وأشارت الصحيفة إلى أن قيادة أعضاء الاتحاد الوطني لعمال النقل البري في ولاية إيكيتي أكدت الواقعة، فيما تعذر الوصول إلى المتحدث باسم قيادة شرطة الولاية للتعليق.

نيجيريا

حافلة تجارية

ولاية إيكيتي

النقل البري

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