لاجارد: جذب الاستثمارات للشرق الأوسط يحتاج لاتفاق سلام إسرائيلى فلسطينى

المنامة (رويترز)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولى كريستين لاجارد، اليوم الأربعاء، إن هناك حاجة لاتفاق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين لجذب استثمارات دائمة إلى منطقة الشرق الأوسط.

وأبلغت لاجارد مؤتمرا بشأن خطة أمريكية قيمتها 50 مليار دولار للسلام الإسرائيلى الفلسطينى، أن تحسن الأوضاع الاقتصادية فى الضفة الغربية وغزة قد يحدث ولكن بثلاثة شروط.

وأشارت إلى أن تلك الشروط، هى "إجراء السلطة الفلسطينية إصلاحات شاملة، قيام إسرائيل بتخفيف القيود على حركة السلع والأفراد ورأس المال، قيام المانحين الدوليين والإقليميين بزيادة دعمهم المالى لضمان الاستثمارات الصحيحة".

وقالت بعد حضور ورشة عمل السلام من أجل الازدهار التى تنظمها إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى البحرين: "يعتمد تحسين الأوضاع الاقتصادية وجذب الاستثمارات الدائمة إلى المنطقة على القدرة على التوصل إلى اتفاقية سلام، فالسلام والاستقرار السياسى واستعادة الثقة بين كل الأطراف المعنية فى عوامل ضرورية لنجاح أى خطة اقتصادية للمنطقة".