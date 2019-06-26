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كوريا الجنوبية.. السعودية وكوريا الجنوبية تبحثان مستجدات الأحداث ذات الاهتمام المشترك

الأربعاء، 26 يونيو 2019 04:13 م
كوريا الجنوبية.. السعودية وكوريا الجنوبية تبحثان مستجدات الأحداث ذات الاهتمام المشترك رئيس كوريا الجنوبية مون جاى إن
الرياض- سول (أ ش أ)

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كوريا الجنوبية

.. بحث رئيس كوريا الجنوبية مون جاى إن، وولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها فى مختلف المجالات، إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقال ولى العهد السعودى -وفق وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأربعاء، "إن شراكتنا الاستراتيجية تمثل فرصة لتحقيق قيمة مضافة للبلدين لدعم وتنمية القدرات والتعاون حيث يتمتع بلدانا بشراكة استراتيجية فى العديد من مجالات التعاون منها السياسية والأمنية والدفاع والاقتصاد والشؤون الثقافية والاجتماعية".

وأوضح أن المملكة قد وضعت خطة لتحول تاريخى وهى رؤية المملكة 2030 التى تغطى ثلاث ركائز، اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي، ووطن طموح، ونتطلع من خلال هذه الرؤية، أن تكون المملكة قوة استثمارية رائدة ورابط بين قارات العالم.

وعبر ولى العهد عن سعادته بتطور كوريا الجنوبية فى الخطة الخمسية 2017 - 2022، مشيرًا إلى فرص التعاون بينها وبين المملكة من خلال التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون والاستثمار فى مجالات الطاقة وصناعة السيارات والاتصالات وتقنيات الجيل الخامس والصحة والتعاون فى المجالات العلمية والثقافية والاجتماعية.

من جانبه، أشار الرئيس الكورى إلى علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين منذ بداية العلاقات الدبلوماسية بينهما مؤكدا أن المملكة دولة رئيسة فى الشرق الأوسط، وحريصة على تطوير وتعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين البلدين.

 


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ولى العهد السعودى

الامير محمد بن سلمان

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