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كوريا الجنوبية: أمريكا لم تطلب إرسال سفينة عسكرية إلى بحر الصين

الأربعاء، 26 يونيو 2019 05:09 م
كوريا الجنوبية: أمريكا لم تطلب إرسال سفينة عسكرية إلى بحر الصين رئيس كوريا الجنوبية
أ ش أ

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 نفت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، صحة الأنباء التي تفيد بأن الولايات المتحدة قد طالبت كوريا الجنوبة بإرسال سفينة عسكرية إلى بحر الصين الجنوبي، وأن سول رفضت ذلك الطلب.
 
ونقلت الإذاعة الكورية (كي بي إس) عن نائب المتحدث باسم وزارة الدفاع الكورية "نوه جيه تشون" قوله إن الوزارة لم تتلق أي طلب من "واشنطن" بشأن إرسال سفينة عسكرية كورية إلى بحر الصين الجنوبي.
 
كانت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" في "هونج كونج" قد نشرت أمس الثلاثاء نقلا عن مصدر دبلوماسي في "سول" قوله إن الولايات المتحدة قد طالبت كوريا الجنوبية بإرسال سفينة عسكرية إلى بحر الصين الجنوبي، احتجاجا على قيام "بكين" بتوسيع نفوذها في المياه البحرية المتنازع عليها، لكن الحكومة الكورية رفضت طلب الولايات المتحدة، قائلة إنه ينبغي عليها تركيز قواها العسكرية في مواجهة تهديدات كوريا الشمالية.

كوريا الجنوبية

أمريكا

هونج كونج

بحر الصين الجنوبي

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