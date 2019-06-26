كواليس أول اجتماع لاتحاد المهن الطبية دون نقابة الصيادلة ووقف توقيعات ممثليها

قال الدكتور محمد عبد الحميد، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، أمين صندوق اتحاد نقابات المهن الطبية، إن الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء، رئيس الاتحاد، دعا إلى عقد اجتماع للاتحاد يوم الاثنين الماضى، إلى النقابات الثلاث "الأطباء، الأسنان، البيطريين"، ولم يوجه الدعوة إلى نقابة الصيادلة، نظرا لفرض الحراسة القضائية عليها خلال تلك الفترة، ورفضه حضور الحارس أو أيا من أعضاء اللجنة المعاونة له لاجتماعات الاتحاد.

وأوضح عبد الحميد، لـ"اليوم السابع"، أن الاجتماع بعد اكتمال النصاب القانونى له، وحضور ممثلى النقابات الطبية الثلاث الأخرى، إلا أن الدكتور ياسر الجندى نقيب أطباء الأسنان، وقع بكشوف الحضور، ثم أثبت اعتراضه على عدم دعوة نقابة الصيادلة، وحضور الحارس القضائى، مشيرا إلى أن نقيب الأسنان انسحب من الاجتماع بعد ذلك.

وأشار أمين صندوق اتحاد نقابات المهن الطبية، إلى أن الاجتماع تضمن اتخاذ قرارات خاصة بمجموعة من الإجراءات الإدارية الخاصة بالاتحاد، والحسابات البنكية، بالإضافة إلى وقف توقيع الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة السابق، والدكتور أحمد عبيد أمين صندوق نقابة الصيادلة السابق، لعدم تواجدهما فى الوقت الحالى بالنقابة، بالإضافة إلى إسناد منصب أمانة الصندوق له، بدلا من الدكتور أحمد عبيد، لحين الدعوة لعقد اجتماع جديد، وإجراء انتخابات لهيئة المكتب.

وأكد عبد الحميد، أن كافة حقوق أعضاء نقابة الصيادلة، سواء المعاشات أو مشروع العلاج والإعانات سارية كما هى دون أى تأثر، مشيرا إلى أن ذلك يأتى لرفض الاتحاد وجود الحارس القضائى فى اجتماعات الاتحاد فقط.

يذكر ان اجتماع اتحاد نقابات المهن الطبية، "الأطباء، الأسنان، الصيادلة، البيطريين"، هو الأول بعد توقف الدعوة لعقد أية اجتماعات للاتحاد منذ 9 أشهر تقريبا، نتيجة للاضطرابات التى كان يشهدها المقر، والأحداث الداخلية والانقسامات داخل نقابة الصيادلة.