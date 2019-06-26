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قطع الكهرباء عن مدينة قليوب بالقليوبية 4 ساعات.. الجمعة المقبلة

الأربعاء، 26 يونيو 2019 12:00 ص
قطع الكهرباء عن مدينة قليوب بالقليوبية 4 ساعات.. الجمعة المقبلة قطع الكهرباء أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت المهندسة آمال بركات، رئيس قطاع كهرباء القليوبية، عن فصل التيار الكهربائى عن محطة محولات مركز ومدينة قليوب، الجمعة المقبلة الموافق 28 يونيو الجارى، وذلك لإجراء الصيانة الطارئة اللازمة للمحطة والشبكات، لمدة 4 ساعات من الساعة الخامسة صباحًا وحتى التاسعة من صباح اليوم نفسه.

 وأكدت رئيس قطاع كهرباء القليوبية، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن أهم المغذيات المتأثرة بالفصل هى مدينة شبين القناطر وجميع القرى التابعة للمركز، وذلك لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء وخطوط التغذية.

وأوضحت رئيس قطاع كهرباء القليوبية، أنه تم إخطار الجهات المعنية بفصل التيار؛ وذلك لاتخاذ التدابير اللازمة خلال مدة الفصل، والتى تصل 3 ساعات وإدارة شئونهم لحين الانتهاء من أعمال الصيانة بالمحطة.

 

 

 

 


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قطع التيار الكهربائي

انقطاع الكهرباء

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