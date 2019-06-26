فيديو.. سألنا الأسايطة عن توقعاتهم لمباراة مصر والكونغو؟ شاهد ماذا قالوا

أسيوط – هيثم البدرى

تنتظر الجماهير المصرية، مساء اليوم الأربعاء، لقاء مصر أمام الكونغو الديمقراطية فى ثانى مباريات المجموعة الأولى ببطولة الأمم الإفريقية، المقرر له العاشرة مساء اليوم، و ذلك بعد تخطى مباراة زيمبابوى بهدف دون رد لمحمود تريزيجيه.

"اليوم السابع"، كان حريص على لقاء الجمهور الأسيوطى لمعرفة توقعاتهم للمباراة، وجاءت الردود كالآتى:

وتوقع الدكتور أنور فهمى كامل طبيب صيدلى، فوز مصر بثنائية نظيفة، ومن سيحرز الهدفين سيكون محمد صلاح متمنيا أن تحرز مصر الكأس في هذه البطولة، وأن يحصل محمد صلاح على هداف البطولة لتكون إضافه له فى ترشيحات أفضل لاعب على مستوى العالم وأحسن لاعب فى افريقيا.

أما محمد صلاح من مركز البدارى، فتوقع فوز مصر بثلاثية مقابل هدف، وقال أن الأهداف سيحرزها محمد صلاح هدفين، وتريزيجيه هدف واحد، مطالبا الجميع بالتكاتف وراء المنتخب المصرى، مضيفا أنه فى قمه السعادة أن إسمه على إسم الفرعون المصرى ولاعبنا العالمى "محمد صلاح"، أما محمد عادل، فتوقع أن تفوز مصر بهدفين دون مقابل، وأن المنتخب المصرى كل لاعبيه من الممكن أن يسجلون، متمنيا الفوز بأعلى نتيجة لتكون دفعة فى المباريات القادمة.

و توقع أحمد نبيل، أن يحرز المنتخب المصرى 3 أهداف إثنان منهما في الشوط الأول والأخير فى الشوط الثانى.