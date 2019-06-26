عاطلان يعترفان بتجارة الكيف الأبيض فى الحوامدية

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف عاطلان تم القبض عليهما، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين بالحوامدية، أنهما كانا يستعدان لترويج المخدر على عملائهما.

وأضاف المتهمان أنهما اعتادا الاتجار بمخدر الهيروين، كماا ارشدا عن هوية مصدر حصولهما على المواد المخدرة، من أحد العاطلين، جاري إعداد الأكمنة للقبض عليه.

واستنادا لأقوال المتهمين، وتحريات رجال المباحث، قررت النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتم ضبط المتهمين، بعد ورود معلومات لضباط مباحث الحوامدية، تفيد اتجار عاطلين بالمواد المخدرة، واستعداداهما لترويج كمية من مخدر الهيروين على عملائهما.

وبإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وبحوزتهما عدد من تذاكر الهيروين، اعترفا بحيازتهما للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.