طالبة تتناول مبيدًا حشريًا بالمنوفية خوفًا من امتحان الكيمياء

المنوفية – محمود شاكر

تناولت طالبة بالصف الثالث الثانوى مبيدًا حشريًا، خوفًا من الامتحان بمادة الكيمياء بقرية زاوية الناعورة التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية.



تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد باستقبال مستشفى شبين الكوم الجامعى لـ"دعاء.م.ا"، 18 سنة طالبة بالصف الثالث الثانوى، ومقيمة بزاوية الناعورة مركز الشهداء، مصابة بحالة تسمم .

وبالانتقال الفورى والفحص وسؤال والدتها قررت بتناول نجلتها لمبيد حشرى خوفًا من الامتحان بمادة الكيمياء، ولسوء حالتها النفسية.. وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.