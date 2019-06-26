ضبط 37 كيلو هيروين وحشيش وبانجو فى حملات أمنية خلال 24 ساعة

وجه الأمن العام حملات مكبرة على مستوى الجمهورية استهدفت تجار وحائزى المواد المخدرة والمتعاطين بالتنسيق مع مديريات الأمن.

ونجحت جهود الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم خلال 24 ساعة فى ضبط 198 قضية مخدرات بحوزة 214 متهم.

وعثر بحوزة المتهمين على 21 كيلو بانجو و13 كيلو حشيش، و3 كيلو هيروين و76 جرام من مخدر الشابو و300 جرام من الاستروكس، وكيلو من الفودو و15 قرص إكستازى، و7687 قرص مخدر متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.