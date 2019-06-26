صور.. طرق لذوى الاحتياجات الخاصة باستاد الإسماعيلية لحضور مباريات أمم أفريقيا

الإسماعيلية – السيد فلاح

شهد محيط استاد الإسماعيلية الرياضى، الذى يستضيف مباريات المجموعة السادسة ببطولة أمم أفريقيا 2019، تخصيص طرق للجماهير من ذوي الاحتياجات الخاصة، خلال البطولة، للدخول إلي الملعب ومنه إلي المدرج بسهولة والخروج أيضًا مع تخصيص مدرج بأحدث الوسائل.

وتهدف الطرق، التى تم تخصيصها للجماهير من ذوي الاحتياجات الخاصة، تسهيل حضور أصحاب القدرات الخاصة مثل الإعاقة الحركية والبصرية لمباريات البطولة.

ووفرت اللجنة المنظمة للبطولة، وسائل نقل خاصة لهم داخل الاستادات، وبعض الخدمات في دورات المياه ومساحات خاصة في أماكن انتظار السيارات.

وأقيم أمس، مباراتين على ملعب استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات المجموعة السادسة، لبطولة أمم أفريقيا، حيث حقق منتخب الكاميرون الفوز على منتخب غينيا بيساو، بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، وتعادلت غانا أمام بنين بهدفين لكل فريق.

وتستضيف مصر النسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية (كان 2019)، بمشاركة 24 فريقًا لأول مرة في التاريخ، خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث، وستقام المباريات على 6 ملاعب هي "القاهرة والدفاع الجوي والسلام والإسكندرية والإسماعيلية والسويس".

وتستضيف محافظة الإسماعيلية المجموعة السادسة التي تضم منتخبات "الكاميرون وغانا وبنين وغينيا بيساو"، على ملعب استاد الإسماعيلية الرياضى.

ونظمت مصر بطولة أمم أفريقيا 5 مرات، حيث نظمت نسخة 1959 تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة وحصدت اللقب في ذلك العام، كما نظمت نسخة 1974 وحصدت زائير اللقب، ونسخة 1986 وحصدت مصر اللقب، وكذلك نسخة 2006 وحصدت اللقب.