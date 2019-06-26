صور.. سور 6 أمتار يثير غضب ملاك قرية المنتزه بالساحل الشمالى

الإسكندرية – أسماء على بدر

شهدت قرية المنتزه بالكيلو 79، مخالفة أثارت غضب اتحاد ملاك ومالكى القرية، بسبب بناء سور من الخوص لصالح شاطئ " اليشمك" الخاص بالسيدات داخل القرية مما يسبب حجب رؤية البحر أمام المالكين منذ سنوات طويلة.

وقال سمير الدلجاوى، أحد ملاك القرية، إنهم فوجئوا هذا الصيف بتأجير الشاطئ لأحد المستأجرين وتم تخصيصه للسيدات فقط، ولذلك تم بناء سور من الخوص بارتفاع 6 أمتار بالمخالفة للقانون، مؤكدا أنه يحجب رؤية البحر أمام المالكين المتواجدين تماماً.

وأضاف لـ "اليوم السابع"، أن المالكين للشاليهات والفيلل فى الصف الأول من البحر دفعوا مبالغ باهظة لامتلاك وحدات أمام البحر مباشرة ولكن فوجئوا ببناء سور يحجب الرؤية تماماً، ومخالف للقانون وبدون استئذان ملاك القرية .

وأوضح أنه تم تقديم شكوى لمدير القرية، ولكن لم يتم إزالة السور، مما أزعج مالكى القرية لعدم اتخاذ أى إجراءات حتى الآن .



قرية المنتزه بالساحل الشمالى



قرية المنتزه بالساحل الشمالى



قرية المنتزه بالساحل الشمالى



قرية المنتزه بالساحل الشمالى



قرية المنتزه بالساحل الشمالى