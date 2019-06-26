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صور .. تعرف على خطة مديرية الصحة لمكافحة أمراض الصيف بأسوان

الأربعاء، 26 يونيو 2019 11:20 ص
صور .. تعرف على خطة مديرية الصحة لمكافحة أمراض الصيف بأسوان خطة مديرية الصحة بأسوان لمواجهة أمرض الصيف
أسوان – عبد الله صلاح‎

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تابع اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان،أخر الجهود المبذولة بمديرية الصحة، للأنتهاء من كافة الاستعدادات والتجهيزات الطبية وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة الأمراض التى تنتشر فى فصل الصيف، موجهاً بضرورة رفع حالة الطوارئ بمختلف المستشفيات والوحدات والمراكز الصحية وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة والأدوية اللازمة للتدخل السريع والتعامل مع الحالات المرضية الواردة بالشكل المطلوب على مدار الـ 24 ساعة.

ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، أنه تم إعداد خطة مواجهة شاملة لمكافحة الأمراض الصيفية وجارى تنفيذها بالتنسيق والتعاون بين كافة الإدارات والأقسام الصحية لتوفير الخدمة الصحية والعلاجية للمواطن الأسوانى فى مختلف أنحاء المحافظة بالجودة المطلوبة والوقت المناسب.

وأشار إلى أن هذه الخطة تهدف إلى الحد من حدوث أمراض الصيف التى تنتقل عن طريق الطعام والشراب أو الحشرات، بالإضافة إلى الإكتشاف المبكر لحالات الأمراض المعدية والتعامل معها فوراً لمنع حدوث أى تفشيات وبائية.

وأوضح الدكتور إيهاب حنفى بأن خطة المكافحة الشاملة ترتكز على خمس محاور رئيسية أولها المتابعة المستمرة لإستعدادات المستشفيات للتعامل مع أمراض الصيف وخصوصاً مع حالات الإجهاد الحرارى ورفع درجات الإستعداد فى جميع المستشفيات والوحدات وخاصة أقسام الحميات، بجانب توفير الأدوية اللازمة لمواجهة ضربات الشمس بالإستقبال وأقسام الطوارئ.

ولفت إلى أن المحور الثانى يتضمن إعداد غرفة عمليات للطوارئ الوقائية بالمديرية من أجل ترصد الأمراض والإكتشاف المبكر لحالات أمراض الصيف، والتعامل الفورى معها، أما المحور الثالث يتضمن الإصحاح البيئى، وذلك عن طريق مكافحة أنواع التلوث لمصادر المياه والغذاء، وتشديد الرقابة على الأغذية والمشروبات ومراقبة النظافة العامة وعمليات الصرف الصحى ومكافحة الذباب.

وتابع وكيل وزارة الصحة بأن المحور الرابع للخطة يتضمن الترصد الإيجابى والنشط لفحص عينات المياه والصرف الصحى بالمناطق ذات الخطورة للتنبؤ بحدوث أى تفشيات مرضية وبائية ذات الخطورة العالية، فيما يشمل المحور الخامس تنفيذ برنامج متكامل للتثقيف الصحى والإعلامى من خلال تنظيم الندوات واستخدام الملصقات فى الأماكن العامة والمستشفيات والوحدات، وكذلك استخدام كافة طرق التواصل الإجتماعى للوصول إلى أكبر عدد من الأهالى والمواطنين على مستوى محافظة أسوان.

كيف تكافح أمراض الصيف بأسوان (1)
كيف تكافح أمراض الصيف بأسوان

 

كيف تكافح أمراض الصيف بأسوان (2)
كيف تكافح أمراض الصيف بأسوان

 

كيف تكافح أمراض الصيف بأسوان (3)
كيف تكافح أمراض الصيف بأسوان

 

كيف تكافح أمراض الصيف بأسوان (4)
كيف تكافح أمراض الصيف بأسوان

 

كيف تكافح أمراض الصيف بأسوان (5)
كيف تكافح أمراض الصيف بأسوان

 

كيف تكافح أمراض الصيف بأسوان (6)
كيف تكافح أمراض الصيف بأسوان

 


مديرية الصحة

امراض الصيف

درجة الحرارة

اسوان

محافظ اسوان

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