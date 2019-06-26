صور.. استمرار توافد الجماهير على مراكز الشباب بالغربية لمشاهدة مباراة مصر والكونغو

اقبال كبير لمتابعة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في ثاني مباريات المنتخب
اقبال كبير لمتابعة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في ثاني مباريات المنتخب
اقبال كبير لمتابعة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في ثاني مباريات المنتخب
اقبال كبير لمتابعة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في ثاني مباريات المنتخب
اقبال كبير لمتابعة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في ثاني مباريات المنتخب
اقبال كبير لمتابعة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في ثاني مباريات المنتخب
اقبال كبير لمتابعة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في ثاني مباريات المنتخب
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