صور.. استمرار توافد الجماهير على مراكز الشباب بالغربية لمشاهدة مباراة مصر والكونغو

الغربية عادل ضرة

شهدت مراكز الشباب والساحات والأندية بمحافظة الغربية اقبالا جماهيريا كبيرا لمتابعة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في ثاني مبارايات المنتخب المصري حيث تجمع الآلاف من الجماهير لمتابعة المباراة ومصطحبين الأطفال لمشاهدة المباراة .