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شاهد.. توقعات أهالى أسوان لمباراة مصر والكونغو مساء اليوم

الأربعاء، 26 يونيو 2019 12:59 م
شاهد.. توقعات أهالى أسوان لمباراة مصر والكونغو مساء اليوم منتخب الكونغو
أسوان – عبد الله صلاح

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توقع عدد كبير من الجمهور المصرى بمحافظة أسوان، فوز المنتخب المصرى أمام نظيره الكونغو فى المباراة التى تجمع بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات بطولة أمم أفريقيا.
 
 
واتجهت التوقعات إلى فوز المنتخب المصرى بفارق من الأهداف على نظيره الكونغو، فى الجولة الثانية من منافسات المجموعات بالبطولة، وتفاءل الجمهور بإحراز محمد صلاح للأهداف خلال هذه المباراة، خاصة أنه لم يحالفه الحظ فى المباراة الافتتاحية وأضاع العديد من الفرص.
 
وأكد الجمهور بمحافظة أسوان، لـ"اليوم السابع"، على دعمه الكامل لمنتخب مصر، وأنهم يقفون خلفه فى الإستادات وأمام الشاشات لمساندته فى مشواره الإفريقى حتى يفوز بالبطولة للمرة الثامنة فى تاريخ مصر وخاصة أن هذه النسخة على أرضه ووسط جمهوره، مطالبين اللاعبين ببذل قصارى جهدهم فى المباريات المقبلة لحصد الكأس الأفريقية خاصة وأن بعض اللاعبين لم يظهروا بالشكل المطلوب خلال المباراة الافتتاحية.
 
 
 

منتخب مصر

بطولة امم افريقيا

مباراة مصر والكونغو

اسوان

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