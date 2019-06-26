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شاهد .. أعمال رفع كفاءة الشارع الجديد بجزيرة العوامية بمدينة الأقصر

الأربعاء، 26 يونيو 2019 10:26 ص
شاهد .. أعمال رفع كفاءة الشارع الجديد بجزيرة العوامية بمدينة الأقصر إزالة البلاط المتهالك بالاقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، أنه يجرى مواصلة العمل فى رفع كفاءة الشارع الجديد بجزيرة العوامية، حيث يجرى رفع وإزالة البلدورات والبلاط المتهالك، تمهيداً لإستبدالهم بأخرى جديدة مع مراعاة توحيد منسوب الأرصفة بالشارع.

وأشرف على أعمال تجديد وتطوير الشارع الجديد، كل من حاتم جابر عبد الحارث سكرتير المدينة، وحسين عبد العزيز مزيود مساعد رئيس المدينة لشئون الأحياء، وأكدا على رفع كافة التراكمات أول بأول تمهيدا لرصف الشارع، فيما أوضح حسن خليدى رئيس حى جنوب الأقصر والفريق المعاون، بأنه سيتم إستبدال البلدورات والبلاط المتهالك ببلدورات وبلاط انترلوك جديد مع مراعاة مطابقتة للمواصفات الهندسية.

ومن جانبة شدد العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، على رئيس حى جنوب بمتابعة أعمال الإحلال والتجديد التى تتم بنطاق الحى، والتأكيد على الانتهاء من تلك الأعمال وفقا للخطة الزمنية الموضوعة.

كما تابع محمد سيد سليمان رئيس مدينة إسنا، عمليات وصول المضخات الخاصة بمحطة رقم 2 للصرف الصحى، والتى تم تنزيلها بمساعدة معدات المركز والمقرر إنطلاق المحطة وتشغيلها فى الأيام القادمة، وذلك بعد الإنتهاء من تركيب المضخات والمحابس.

وجاء تركيب المضخات بالمحطة عقب الإنتهاء من الإمداد بكابلات الكهرباء وتغيير ميكانيكا التشغيل، حيث ستعمل المحطة بقدرة 120 لتر/ الثانية، وستغطى منطقة عزبة الخزان وأرض اللواء وتخدم ما يقارب 25 ألف نسمة، كما تستقبل من محطه 1 وخط المستشفى الجديدة والنجوع، ومن المقرر أن يتم الإنتهاء تماماً من العمل داخل المحطة رقم 2 للصرف الصحى قبل 30/6/2019 ليتم إفتتاح المحطة وتشغيلها لخدمة المواطنين، حيث سيكون داخل مركز إسنا 6 محطات تعمل وداخل الخدمة.

 

شاهد أعمال رجال مجلس مدينة الأقصر لرفع كفاءة الشارع الجديد بجزيرة العوامية (1)

أعمال رجال مجلس مدينة الأقصر لرفع كفاءة الشارع الجديد بجزيرة العوامية

 

شاهد أعمال رجال مجلس مدينة الأقصر لرفع كفاءة الشارع الجديد بجزيرة العوامية (2)
أعمال رجال مجلس مدينة الأقصر لرفع كفاءة الشارع الجديد بجزيرة العوامية

 

شاهد أعمال رجال مجلس مدينة الأقصر لرفع كفاءة الشارع الجديد بجزيرة العوامية (3)
 أعمال رجال مجلس مدينة الأقصر لرفع كفاءة الشارع الجديد بجزيرة العوامية

 

شاهد أعمال رجال مجلس مدينة الأقصر لرفع كفاءة الشارع الجديد بجزيرة العوامية (4)
 أعمال رجال مجلس مدينة الأقصر لرفع كفاءة الشارع الجديد بجزيرة العوامية

 

شاهد أعمال رجال مجلس مدينة الأقصر لرفع كفاءة الشارع الجديد بجزيرة العوامية (5)
 أعمال رجال مجلس مدينة الأقصر لرفع كفاءة الشارع الجديد بجزيرة العوامية
 
رئيس مدينة إسنا يتابع وصول وتنزيل مضخات محطة 2 للصرف الصحي لتشغيلها خلال أيام (1)
رئيس مدينة إسنا يتابع وصول وتنزيل مضخات محطة 2 للصرف الصحي 

رئيس مدينة إسنا يتابع وصول وتنزيل مضخات محطة 2 للصرف الصحي لتشغيلها خلال أيام (2)
رئيس مدينة إسنا يتابع وصول وتنزيل مضخات محطة 2 للصرف الصحي 

 

رئيس مدينة إسنا يتابع وصول وتنزيل مضخات محطة 2 للصرف الصحي لتشغيلها خلال أيام (3)
رئيس مدينة إسنا يتابع وصول وتنزيل مضخات محطة 2 للصرف الصحي 

 

رئيس مدينة إسنا يتابع وصول وتنزيل مضخات محطة 2 للصرف الصحي لتشغيلها خلال أيام (4)

رئيس مدينة إسنا يتابع وصول وتنزيل مضخات محطة 2 للصرف الصحي 
 

 


الاقصر

مجلس مدينة الاقصر

رفع كفاءة الشارع الجديد بالعوامية

تركيب بلدورات بالاقصر

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