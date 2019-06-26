س و ج .. كل ما ترد معرفته عن مجموعة العشرين

كتب : أحمد جمعة

تعقد في مدينة اوساكا اليابانية الجمعة والسبت قمة مجموعة العشرين، وسط توتر عالمى يرتبط خصوصا بنزاع بين واشنطن وبكين حول الهيمنة الاقتصادية والتكنولوجية ونزاع آخر بين واشنطن وطهران.

وبين رؤساء الدول والحكومات الذين تمثل بلدانهم نحو 85 بالمئة من الناتج الاجمالى العالمى، ينصب الاهتمام كما فى القمة السابقة على الرئيسين الصينى شى جيبينج والأمريكى دونالد ترامب.

ويقدم "اليوم السابع" فى التقرير الآتى أبرز المعلومات عن مجموعة العشرين والدول الأعضاء وتاريخ إنشائها:

ما هى مجموعة العشرين؟

منتدى يضم مجموعة الدول المتقدمة وأكبر الدول النامية والناشئة على مستوى العالم، وجاء إنشاءها كرد فعل على الأزمات المالية التي حدثت في نهاية التسعينيات خاصة الأزمة المالية بجنوب شرق آسيا وأزمة المكسيك.

وما هي الدول الأعضاء في مجموعة العشرين؟

تتكون مجموعة العشرين مـن 19 دولة إضافة لرئاسة الاتحاد الأوروبي ليصبح عدد الأعضاء 20 والدول الاعضاء هى :الأرجنتين، وأستراليا، والبرازيل، وكندا، والصين، وفرنسا، وألمانيا، والهند، وإندونيسيا، وإيطاليا ، واليابان ، والمكسيك ، وروسيا ، والمملكة العربية السعودية، وجنوب أفريقيا، وتركيا، وكوريا الجنوبية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، ورئاسة الاتحاد الأوروبي مع مشاركة كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وتمثل الدول الأعضاء في مجموعة العشرين قرابة 90% من الإجمالي العالمي للإنتاج القومي، و80% من نسبة التجارة العالمية ( بما فى ذلك التجارة الداخلية للاتحاد الأوروبي )، وأيضا تمثل الدول الأعضاء ثلثى سكان العالم.

وما هو توزيع جغرافية أعضاء مجموعة العشرين؟

يتوزع أعضاء مجموعة العشرين جغرافيا كالتالي: القارة الآسيوية ممثلة بالصين والهند وإندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية، وأفريقيا فتمثيلها متواضع فتمثله جنوب أفريقيا فقط أما أمريكا الجنوبية فتمثلها الأرجنتين والبرازيل، أوروبا تمثلها أربع دول من الإتحاد الأوروبي وتمثل نفسها وهي بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا، إضافة لروسيا وتركيا، وأمريكا الشمالية تمثلها أمريكا وكندا والمكسيك وأستراليا تمثلها أستراليا.

وتنقسم دول مجموعة العشرين حسب التجمعات التالية : ثلاثة دول من النافتا، ودولتان من السوق المشتركة، وأربعة دول من الاتحاد الأوروبي (والتي تمثل في نفس الوقت دولها الخاصة بها)، وثلاثة دول أعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.

وما هو الهدف من إنشاء مجموعة العشرين؟

تهدف مجموعة العشرين إلى تعزيز الاقتصاد العالمي وتطويره، عِلاوة على إصلاح المؤسسات المالية الدولية وتحسين النظام المالي، كما تركز على دعم النمو الاقتصادي العالمي وتطوير آليات فرص العمل وتفعيل مبادرات التجارة المنفتحة.

تهدف المجموعة إلى الجمع بين الأنظمة الاقتصادية للدول النامية والدول الصناعية التي تتسم بالأهمية والتنظـيم لمناقـشة القـضايا الرئيسية المرتبطة بالاقتصاد العالمي.

متى تم إنشاء مجموعة العشرين؟

جاء إنشاء المجموعة على خلفية الأزمات المالية في أواخر التـسعينيات والإدراك المتزايد بأن دول السوق البارزة الرئيسية لم يكن لها النصيب الكافي في المشاركة في قلب مناقشات و قيادة الاقتصاد العالمي.

وقد تم تأسيس هذا النوع من الحـوارات المنظمـة ذات الأعضاء الثابتين من خلال إنشاء مجموعة العشرين في الخامس والعشرين من سبتمبر عام 1999.

وما هى صلاحيات عمل مجموعة العشرين؟

تتصف مجموعة العشرين بأنها منتدى غير رسمي يدعم المناقشات البنـاءة والمفتوحة فيما بين دول السوق البارزة و الدول الصناعية حول القضايا الأساسية المتعلقة باستقرار الاقتصادي العالمي.ومن خلال مساهمتها في تقوية الهيكل المالي العالمي وإتاحة فرص الحوار حول السياسات الداخلية للبلاد والتعاون الدولي فيما بينها وحول المؤسسات المالية الدولية، فتقوم مجموعة العشرين بتـدعيم حركـة النمو والتطور الاقتصادي في شتى أنحاء العالم.