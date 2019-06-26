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رفع 90 حالة إشغال خلال حملة للوحدة المحلية بشوارع أسوان.. صور

الأربعاء، 26 يونيو 2019 10:29 ص
رفع 90 حالة إشغال خلال حملة للوحدة المحلية بشوارع أسوان.. صور رفع 90 حالة إشغال خلال حملة للوحدة المحلية بشوارع أسوان
أسوان – عبد الله صلاح

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نفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة أسوان، حملة إزالة مكبرة، استهدفت شوارع منطقة أطلس بنطاق حى غرب، وأسفرت عن رفع 90 حالة إشغال، بالإضافة إلى 45 مضبوطات متنوعة، علاوة على تحرير 6 محاضر إشغال.
 
قال أيمن رضا رئيس مركز ومدينة أسوان، إن الحملة تأتى تنفيذاً للتعليمات المشددة من اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، بضرورة تكثيف حملات الإزالة والوقوف بحزم أمام ظاهرة الإشغالات والتعديات بالأسواق والشوارع الرئيسية، من أجل إعادة الانضباط للشارع الأسوانى، وإبراز الوجه الجمالى والحضارى على مستوى المحافظة العريقة.
 
وأوضح رئيس مركز ومدينة أسوان، فى بيان صحفى، بأنه بالتنسيق والتعاون المتواصل مع القوات الأمنية بقيادة المقدم عاطف عبد الله قسم شرطة المرافق، والنقيب شريف الحجار رئيس مباحث المرافق، نجحت حملات الإزالة المكثفة خلال الشهرين الماضيين فى التصدى لـ 3612 حالة مخالفة وإشغال وتعدى بمختلف أحياء ومناطق المدينة.
 
وأشار، إلى أن هذه الحالات تضمنت رفع 2677 حالة إشغال، بالإضافة إلى رفع 688 من مضبوطات الإشغالات، بجانب تحرير 136 محضر إشغال طريق لمحال عامة، و14 محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص، فضلاً عن إزالة 58 حالة تعدى، وتحرير 29 محضر بيئة، علاوة على تنفيذ 10 حالات إغلاق لمحلات مخالفة .
 
رفع 90 حالة إشغال خلال حملة للوحدة المحلية بشوارع أسوان (1)
رفع 90 حالة إشغال خلال حملة للوحدة المحلية بشوارع أسوان 

رفع 90 حالة إشغال خلال حملة للوحدة المحلية بشوارع أسوان (2)
رفع 90 حالة إشغال خلال حملة للوحدة المحلية بشوارع أسوان

رفع 90 حالة إشغال خلال حملة للوحدة المحلية بشوارع أسوان (3)
رفع 90 حالة إشغال خلال حملة للوحدة المحلية بشوارع أسوان 

رفع 90 حالة إشغال خلال حملة للوحدة المحلية بشوارع أسوان (4)
رفع 90 حالة إشغال خلال حملة للوحدة المحلية بشوارع أسوان 

رفع 90 حالة إشغال خلال حملة للوحدة المحلية بشوارع أسوان (5)
رفع 90 حالة إشغال خلال حملة للوحدة المحلية بشوارع أسوان

رفع 90 حالة إشغال خلال حملة للوحدة المحلية بشوارع أسوان (6)
رفع 90 حالة إشغال خلال حملة للوحدة المحلية بشوارع أسوان

رفع 90 حالة إشغال خلال حملة للوحدة المحلية بشوارع أسوان (7)
رفع 90 حالة إشغال خلال حملة للوحدة المحلية بشوارع أسوان

 


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