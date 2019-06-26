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رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة يشرف على خطوط نقل جماهير مباراة مصر والكونغو

الأربعاء، 26 يونيو 2019 11:06 م
رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة يشرف على خطوط نقل جماهير مباراة مصر والكونغو رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة يشرف على خطوط نقل الجماهير
كتب سيد الخلفاوى

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أشرف اللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، على خطوط هيئة النقل العام، والتى خصصتها العاصمة لنقل جماهير مباراة مصر والكونغو التى يخوضها الأن المنتخب باستاد القاهرة الدولى ضمن مباريات المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الأفريقية. 

وحرص رئيس الهيئة على التواجد بمحيط الاستاد وأماكن تمركز اتوبيسات الهيئة بأرض المعارض لمتابعة نقل الجماهير بعد انتهاء المباراة، مشددا على عاملين الهيئة حسن معاملة الجمهور والظهور بشكل يليق بمصر والبطولة. 

ووفرت الهيئة شاشتى عرض للسائقين والمحصلين العاملين على خدمة الاستاد لمشاهدة لمتابعة ومشاهدة مباراة مصر و الكونغو، فى انتظار خروج الجماهير بعد المباراة. 

وأكد رئيس هيئة النقل العام لـ"اليوم السابع"، أن الهيئة خصصت ملابس موحدة للسائقين للظهور بشكل حضاري خلال البطولة، كما خصصت 18 خط لربط الاستادات بمناطق القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى تجديد 600 اتوبيس للعمل على هذه الخطوط. 

وكانت محافظة القاهرة أعدت خطة لنقل الجماهير إلى استادى القاهرة والسلام لحضور مباريات كأس الأمم الافريقية باعداد 400 أتوبيس لنقل المواطنيين بالاضافة الى تخصيص 200 أتوبيس احتياطيا لمواجهة أى تكدس طبقا لاعداد المشجعين، حيث تم تحديد أماكن المواقف لنقل الركاب من وسط القاهرة بمواقف أحمد حلمى والعتبة وعبدالمنعم رياض والعباسية والدراسة ، أمام القادم من شمال القاهرة عند مواقف حدائق القبة والأميرية وروض الفرج والمظلات، وشرق القاهرة من المطرية والنزهة الجديدة ومساكن عين شمس والحى السابع والحى الثامن وعين شمس والمرج وموقف السلام ومدينة السلام (اسبيكو)، وللمواطنيين بالمنطقة الجنوبية يمكن استخدام مواقف القلعة وجامع عمرو وصقر قريش والمقطم وحلوان ، وبالنسبة لمواطن الجيزة من مواقف المنيب والجيزة وامبابة وميدان لبنان وبولاق الدكرور .


 

 

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