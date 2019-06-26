تنفيذ 8007 حكما قضائيا و129 قضية مرافق بحملة أمنية بالقليوبية

القليوبية - نيفين طه

ضبطت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القليوبية، اليوم الأربعاء، 228 محكومًا عليهم، و17 حكمًا جنائيًا خلال حملة أمنية بمدن المحافظة، لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والتشكيلات العصابية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بضبط 228 محكوما عليهم بإجمالى 8007 أحكام منفذة، 858 حكمًا جزئيًا، و228 حكمًا مستأنف"، وتحصيل 6666 غرامة، وتحرير 238 مخالفة.

كما جرى ضبط 129 مخالفة وهم 4 إشغال طريق، و25 بائعا متجولا، و60 إزالة فورية، و12 وصلات كهربائية، و9 إعلان مخالف، و7 فرش مؤقت، و12 قرار غلق.