تعليمات لمقدرى تاريخ الثانوية بالتعامل مع منطقية الإجابة وطلاب حصلوا على الدرجة النهائية

كتب محمود طه حسين

قالت مصادر مسئولة، إنه تم توجيه تعليمات إلى مقدرى درجات مادة التاريخ للثانوية العامة بضرورة التعامل مع منطقية الإجابة وليس نموذج الإجابة كما يجب أن يكون، موضحة أن الطالب إذا أجاب بشكل علمى وصحيح حتى ولو لم تكن نصا كما هى فى نموذج الإجابة سيحصل على درجة.

وشدد المصادر على أنه لن يحدث أى تغيير فى نموذج الإجابة لأنه لا توجد أى أخطاء فى الامتحان وبالتالى ليست هناك ضرورة لتغيير النموذج.

وكشفت المصادر أن هناك طلبة حصلوا على الدرجة النهائية فى المادة 60 درجة من 60، ودرجات كثيرة مرتفعة فى المادة ونسبة النجاح فى العينة العشوائية ستكون مرتفعة.

وكان أولياء الأمور طالبوا بتعديل نموذج الإجابة حرصا على مصلحة الطلاب بعد شكاوى عدد كبير من صعوبة الأسئلة وقياسها للفهم.

ومن المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الأربعاء العينات العشوائية لمواد التاريخ والفيزياء والاستاتيكا والديناميكا.