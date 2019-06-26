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تعرف علي خطوات الحصول علي قرض "مشروعك" في أسيوط

الأربعاء، 26 يونيو 2019 10:41 ص
تعرف علي خطوات الحصول علي قرض "مشروعك" في أسيوط مشروعك
أسيوط ـ محمود عجمي

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ساهم المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية "مشروعك" التابع لوزارة التنمية المحلية، في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير قروض ميسرة للشباب للمساهمة في القضاء علي البطالة وتحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل.
 
"اليوم السابع" يستعرض خطوات تقديم طلب للحصول علي قرض من مقر "مشروعك" بمقر الوحدة المحلية بمختلف مراكز محافظة اسيوط.
 
1- التوجه إلي مقر "مشروعك" بداخل كل وحدة محلية بمختلف مجالس المدن بمحافظة أسيوط.
 
2- يتم ملئ إحدى الاستمارتين طبقًا لحجم القرض المطلوب.
 
3- الاستمارة الأولى لطالب القروض من 1000 وحتى 50 ألف جنيه.
 
4- الاستمارة الثانية لطالب القروض أكثر من 50 ألفًا وحتى 2 مليون جنيه.
 
5- يراجع طالب القرض بيانات الاستمارة والتعرف على التراخيص المطلوبة مع ممثل الوحدة المحلية بموقع المشروع.
 
6- بعد استكمال المستندات المطلوبة يتم تسليم الطلب لممثل البنك في الموقع.
 
7- يتخذ ممثل البنك الإجراءات ويخطر طالب القرض بالموافقة، ويتم تسليم القرض خلال أسبوع من تقديم الأوراق أو الرفض.
 
8- في حالة الرفض يتم إخطار طالب القرض بأسباب الرفض للعمل على تلافيها وإعادة الطلب مرة أخرى طبقًا لظروف كل حالة.
 
الأوراق المطلوبة : بالنسبة للقروض التي تتراوح ما بين 25 ألف جنيه وحتى 250 ألف جنيه، يجب توافر الأوراق التاليه:
 
1- صورة الرقم القومي للعميل والضامنين.
 
2- مستخرج حديث من السجل التجاري.
 
3- البطاقة الضريبية.
 
4- الموقف الضريبي والتأميني.
 
5- مستند مقر النشاط "عقد الملكية أو إيجار" وإيصال مرافق.
 
6- رخصة مزاولة النشاط الدائمة أو المؤقتة "التي تتناسب مدتها مع مده سداد التمويل".
 
7- في حالة تمويل شراء آلات يقدم عرضين أسعار.
 
8- خطاب من الوحدة المحلية الكائن بنطاقها الجغرافي مقر نشاط العميل بمعاونة البنك في متابعة المشروعات الممولة.
 
ثانيا: التسهيلات لأكثر من 250 ألف جنيه:
 
يتم توفير جميع الأوراق السابقة إضافة 3 قوائم مالية ومركز مالي حديث، ودارسة جدوى.

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