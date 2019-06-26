تعرف على 5 معلومات عن الاستثمارات الألمانية فى مصر

أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى أن حجم الاستثمارات الألمانية فى مصر يصل إلى ما يزيد عن 7 مليارات دولار، وذلك بمناسبة زيارة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لبرلين وفيما يلى 5 معلومات هامة عن الاستثمارات الالمانية فى مصر:
- حجم الاستثمارات الألمانية المباشرة فى مصر بلغت نحو 7.4 مليار دولار حتى نهاية شهر يونيو 2018.
- يوجد فى مصر 1215 شركة ألمانية تعل فى قطاعات البترول، والمواد الكيماوية، وصناعة السيارات، والاتصالات، والحديد والصلب، والغاز، ومكونات السيارات.
- يصل حجم التعاون التنموى بين مصر وألمانيا إلى 2.1 مليار يورو.
- شركة مرسيدس العالمية وشركة سيمنس على رأس الشركات الألمانية المستثمرة فى مصر.
- القطاع الصناعى حظى بنصيب الأسد من الاستثمارات حيث ارتفع بنسبة 61%.
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