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تعرف على 5 معلومات عن الاستثمارات الألمانية فى مصر

الأربعاء، 26 يونيو 2019 01:00 ص
تعرف على 5 معلومات عن الاستثمارات الألمانية فى مصر مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتب أمين صالح

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أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى أن حجم الاستثمارات الألمانية فى مصر يصل إلى ما يزيد عن 7 مليارات دولار، وذلك بمناسبة زيارة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لبرلين وفيما يلى 5 معلومات هامة عن الاستثمارات الالمانية فى مصر:

  1. حجم الاستثمارات الألمانية المباشرة فى مصر بلغت نحو 7.4 مليار دولار حتى نهاية شهر يونيو 2018.
  2. يوجد فى مصر 1215 شركة ألمانية تعل فى قطاعات البترول، والمواد الكيماوية، وصناعة السيارات، والاتصالات، والحديد والصلب، والغاز، ومكونات السيارات.
  3. يصل حجم التعاون التنموى بين مصر وألمانيا إلى 2.1 مليار يورو.
  4. شركة مرسيدس العالمية وشركة سيمنس على رأس الشركات الألمانية المستثمرة فى مصر.
  5. القطاع الصناعى حظى بنصيب الأسد من الاستثمارات حيث ارتفع بنسبة 61%.

 

 


مصر

المانيا

الاستثمارات الالمانيه فى مصر

رئيس الوزراء

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