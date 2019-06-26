تعرف على 5 معلومات عن الاستثمارات الألمانية فى مصر

كتب أمين صالح

أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى أن حجم الاستثمارات الألمانية فى مصر يصل إلى ما يزيد عن 7 مليارات دولار، وذلك بمناسبة زيارة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لبرلين وفيما يلى 5 معلومات هامة عن الاستثمارات الالمانية فى مصر: