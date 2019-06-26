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تعرف على مواعيد امتحانات الدور الثانى للنقل بمدارس بنى سويف

الأربعاء، 26 يونيو 2019 07:43 م
تعرف على مواعيد امتحانات الدور الثانى للنقل بمدارس بنى سويف مواعيد امتحانات الدور الثانى
بنى سويف أيمن لطفى

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أكد محمد حسام الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف، على بدء امتحانات النقل للدور الثانى ومتخلفى الفصل الدراسى الثانى، بمدارس المحافظة، فى السادس من يوليو وتنتهى فى الخامس والعشرين يوليو 2019 .

وأوضح حسام الدين فى تصريحات له، اليوم، أن امتحانات النقل للمرحلتين الإبتدائية والثانوية، تنطلق فى 6 يوليو القادم، بينما تنطلق امتحانات النقل للمرحلة الإعدادية فى التاسع من يوليو، مؤكدا على تجهيز لجان المدارس، ومراجعة الأثاث وأعمال الصيانة ومراوح التهوية والكهرباء، عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة فى الثالث من يوليو القادم، وذلك لتسليمها للجنة النظام والمراقبة المسؤولة عن امتحانات النقل بالادارات التعليمية على مستوى المحافظة من مركز ومدينة الواسطى شمالا إلى الفشن جنوبا .

مواعيد امتحانات الدور الثانى (1)
 
مواعيد امتحانات الدور الثانى (2)
 
مواعيد امتحانات الدور الثانى (3)
 
مواعيد امتحانات الدور الثانى (4)
 

امتحانات النقل

مدارس بنى سويف

التربيه والتعليم

الدور الثانى

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