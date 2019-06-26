تعرف على مخالفة القيادة بدون فرامل والدخان الكثيف بقانون المرور

كتب عبد الرحمن سيد

أقر قانون المرور الحالى، مخالفات عديدة على المخالفين لقواعد وآداب المرور، حفاظًا على أرواح المواطنين من الحوادث المرورية، وإلزام قائدى المركبات بها للحد من الحوادث التى نراها أعلى الطرق، ومنها:

القيادة بدون فرامل

أقرت المادة 75 فى الفقرة 5، أن قيادة السيارة بدون فرامل توقع غرامة لا تقل عن 300 جنيه، ولا تزيد عن 1500، والحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يوجد بها تصالح، ويتم من خلالها سحب رخصتى القيادة والتسيير.

الدخان الكثيف للسيارات

أقرت المادة 72 مكرر من قانون المرور، أنه فى حالة السير بالمركبة ويخرج منها أدخنة كثيفة أعلى الطريق يتم توقيع غرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 1000 جنيه، ويتم سحب رخصة التسيير والقيادة فى حالة عدم التصالح بمبلغ قدره 250 جنيهًا.