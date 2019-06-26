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"تضم 500 دارس ودارسة".. تعرف على المدارس القرآنية بأسيوط

الأربعاء، 26 يونيو 2019 03:00 ص
"تضم 500 دارس ودارسة".. تعرف على المدارس القرآنية بأسيوط المدارس القرانية
أسيوط- هيثم البدرى

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قال الدكتور عاصم القبيصى وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، أن هناك تعليمات من الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف بالتوسع فى المدارس القرآنية على مستوى محافظات مصر، وذلك يؤكد على عناية الوزارة واهتمامها بخدمة كتاب الله تعالى، وإيمانها بأنه مفتاح كل خير، ويؤكد أيضا على  حتمية العمل على تجفيف منابع التطرّف والتشدد واقتلاع الفكر المتطرف من جذوره.

وأضاف القبيصى،  فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن عدد المدارس القرآنية فى محافظة أسيوط بلغ 82 مدرسة قرانية بمختلف الإدارات ووصل عدد  المحفظين  إلى 222 محفظا، وعدد الدارسين والدارسات 5060.

وتابع أن محافظة أسيوط تذخر بعدد كبير من الأماكن التى تخدم كتاب الله وتعمل على حفظه فهناك  8 مكاتب للتحفيظ  فى المساجد والجمعيات ، و6 بالمكافاة و53 تابعة  للتضامن الإجتماعى، و4 مراكز لإعداد محفظى القرآن الكريم، ويدرس فيها 221 دارسا وهناك أيضا  24 مقرأة، و239 عضو مقرأة وكل هذه الأماكن هى عبارة عن شرايين خير تصب فى صالح كتاب الله سبحانه وتعالى وتخدم الراغبين فى حفظ كتاب الله من أبنائنا وشبابنا.

 


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