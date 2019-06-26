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تأجيل محاكمة مدير العقود بوزارة التخطيط و2 آخرين بتهمة الرشوة لـ 25 سبتمبر

الأربعاء، 26 يونيو 2019 05:01 م
تأجيل محاكمة مدير العقود بوزارة التخطيط و2 آخرين بتهمة الرشوة لـ 25 سبتمبر محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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أجلت محكمة جنايات القاهرة، المتعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة مدير إدارة العقود والمشتريات بوزارة التخطيط ومدير عام شركة الحسابات المتقدمة "أكت" ورئيس قطاع بتلك الشركة لاتهامهم بطلب وتلقى رشوة، لجلسة 25 سبتمبر المقبل. 
 
عقدت الجلسة برئاسة المستشار د.أسامة أنور الجامع، وعضوية المستشارين وجيه حمزة شقوير ومجدى عبد المجيد ومدحت فاروق خاطر، وبأمانة سر سعيد عبد الستار.
 
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم " عماد .ا  .ا  " مدير إدارة العقود والمشتريات بوزارة التخطيط بطلب وأخذ رشوة من المتهم  " محمد .ع   .ع "  العظيم مدير عام شركة الحسابات المتقدمة "أكت" بواسطة المتهم الثالث "خالد .ا .ع"  مبالغ مالية على سبيل الرشوة وهى نسبة  1% من قيمة المستحقات المالية الخاصة بشركة الحاسبات المتقدمة "أكت" طرف الوزارة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته وهو صرف المستحقات المالية الخاصة بكل معاملة مالية بين الوزارة والشركة.
 
وتمكن عضو الرقابة الإدارية محمد الشموتى من تسجيل اللقاءات بين المتهمين ورصد لقاء بين مسئول التخطيط والوسيط أثناء تسلمه مبلغ الرشوة 300 ألف جنيه، بينما تمكن من ضبط المتهم الثانى أثناء محاولته الهرب للخارج وتقاضى المتهم مبالغ رشوة قدرت بمليون و200 ألف جنيه مقابل صرف المستحقات المالية للشركة البالغ قيمتها 120 مليون جنيه.

رشوة

وزارة التخطيط

جنايات القاهرة

المتهمين برشوة التخطيط

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