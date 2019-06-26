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بلاغ يتهم هيثم الحريرى بنشر أخبار كاذبة ويطالب برفع الحصانة عنه

الأربعاء، 26 يونيو 2019 01:07 م
بلاغ يتهم هيثم الحريرى بنشر أخبار كاذبة ويطالب برفع الحصانة عنه النائب هيثم الحريرى
كتب علاء رضوان

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تقدم صباح اليوم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، قيد تحت رقم 3839 لسنة 2019 عرائض محام عام أول، اتهم فيه عضو مجلس النواب هيثم الحريرى بتعمده نشر اخبار كاذبة عبر صفحته الرسمية "فيس بوك" وإثارة الفتنة والفوضى فى الشارع المصرى .

 

البلاغ ذكر أن هيثم الحريرى، وبعد إحباط وزارة الداخلية لمخطط إرهابى يضم قيادات جماعة الإخوان الإرهابية فى الداخل والخارج وبعض المتعاونين معهم لاستهداف الدولة المصرية تزامنا مع احتفالات ثورة 30 يونيو، وأن ذلك التنظيم الإرهابى اطلق على تلك الخطة الإرهابية اسم "خطة الامل".

 

 النائب هيثم الحريرى – بحسب "البلاغ" - نشر عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" قال: "الأمل أصبح جريمة – الحرية لسجناء الرأى"، وهم أعضاء التنظيم الإرهابى الذى تم القبض عليهم بعد ورود تحريات الأمن الوطنى إلى النيابة العامة والتى أكدت بدورها تشكيلهم لتنظيم إرهابى من القيادات الإخوانية الإرهابية والتى أمرت بإصدار أوامر ضبط وإحضار للتشكيل الإرهابى .

 

 ووصف المقدم ضده البلاغ هذا التشكيل الإرهابى بسجناء الرأى وهو ما يعد – طبقا لـ"البلاغ" - جريمة نشر أخبار كاذبة من شأنها إثارة الفتنة والفوضى والاضطرابات فى البلاد وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين وهو الأمر المؤثم قانونا طبقا لنص المادة  188 من قانون العقوبات المصرى .

 

وطالب محمود فى ختام بلاغه، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم، ومخاطبة السيد رئيس مجلس النواب لرفع الحصانة البرلمانية عن النائب هيثم الحريرى المقدم ضده البلاغ لارتكابه جريمة نشر أخبار كاذبة، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة، وأرفق محمود فى بلاغه صورة من الصفحة الرسمية للنائب هيثم الحريرى المقدم ضده البلاغ .


النائب العام

هيثم الحريرى

خطه الامل

الامن الوطنى

رفع الحصانة

اخبار كاذبة

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