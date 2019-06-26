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الوزراء العرب يتوافدون على القاهرة للمشاركة فى المجلس الوزارى العربى للمياه

الأربعاء، 26 يونيو 2019 09:59 م
الوزراء العرب يتوافدون على القاهرة للمشاركة فى المجلس الوزارى العربى للمياه مطار القاهرة
كتب محمود عبد الغنى

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استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم، الأربعاء، ضيوف مصر من الوزراء العرب المشاركين فى أعمال المجلس الوزاري العربي للمياه، الذى ينعقد فى دورته الحادية عشرة بالقاهرة، لبحث استراتيجية الأمن المائي العربي.

 

قالت مصادر مطلعة، إن مطار القاهرة استقبل خلال الساعات الماضية، على حمام وزير الموارد المائية الجزائرى، وعبدالرحمن بن محسن وزير البيئة َالمياه السعودى، مشيرا إلى استمرار وصول الوزراء العرب المشاركين في المؤتمر خلال الساعات المقبلة، للمشاركة في أعمال المجلس الوزاري العربي للمياه، الذي تنطلق فاعلياته غدا الخميس.

 

تجدر الإشارة إلى أن أعمال المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للمياه، بدأت اليوم، الأربعاء، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، لبحث استراتيجية الأمن المائي العربى، تحضيرا لاجتماع المجلس الوزاري العربي للمياه الذي سيعقد غدا الخميس، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات في مقدمتها استراتيجية الأمن المائي العربي التي سترفع خلال اجتماع الغد.

 

كما ناقش الاجتماع المبادرة الإقليمية للربط بين قطاعات الطاقة والمياه والغذاء في الدول العربية وأنشطتها، إضافة إلى البند الخاص بشأن ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي في سرقة المياه العربية في الجولان السوري المحتل والجنوب اللبناني والأراضي الفلسطينية المحتلة، وبند تطوير قطاع المياه في فلسطين.


مطار القاهرة

اخبار المطار

وزارة الطيران

المجلس الوزاري العربي للمياه

المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للمياه

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