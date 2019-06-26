النيابة تحقق مع برازيلية بتهمة تهريب 2 كيلو كوكايين عبر مطار القاهرة

كتب عبد الله محمود

تباشر نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد عز الدين، المحامى العام الأول للنيابات، التحقيق مع مواطنة برازيلية الجنسية، وذلك بتهمة جلب وتهريب 2 كيلو ونصف من مخدر الكوكايين، عبر مطار القاهرة الجوى.

البداية كانت أثناء تفتيش قوات أمن مطار القاهرة المتهمة بعد الاشتباه فيها، حيث عثر داخل اليد الحديدية لإحدى الحقائب الخاصة بالمتهمة، على كمية كبيرة من مخدر الكوكايين، بقصد تهريبها وترويجها على عملائها، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.