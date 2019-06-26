المرور يحدد الطرق المؤدية لاستاد القاهرة لحضور مباراة المنتخب والكونغو

كتب ــ عبد الرحمن سيد

حددت إدارة المرور، العديد من الطرق المؤدية إلى استاد القاهرة، لتسهيل وصول المواطنين ومشجعى المنتخب المصرى إلى الاستاد لحضور مباراة الكونغو فى أسرع وقت ممكن قبل زحام المحاور التى يسلكها قائدى السيارات ومنها:

ـ القادم من محور 26 يوليو يستكمل رحلته المرورية حتى منزل ميدان لبنان واستكمال الطريق حتى نادى الزمالك، ويتم استكمال الطريق حتى سور النادى المؤدى لشارع جامعة الدول العربية والدوران لأول يوتيرن واستكمال الطريق وعدم الصعود للكوبرى، والتوجه للكورنيش ثم يمينا مسرح البلون حتى مطلع كوبرى أكتوبر، والتوجه له حتى نزلة صلاح سالم أو العروبة حتى بانوراما حرب أكتوبر على يمينك حتى شارع باب المقصورة للاستاد.

ـ يجب على القادم من إمبابة والوراق يتجه لكوبرى الساحل منه إلى رمسيس، ويتم استكمال الطريق حتى مطلع كوبرى أكتوبر وصولا الى محور النصر والمنصة فيمينا الى إحدى بوابات الاستاد والدخول الى المدرجات.

ـ يلتزم القادم من مناطق الدقى وشارع التحرير يتجه لكوبرى الدقى أو أسفل الكوبرى وصولا إلى مطلع كوبرى أكتوبر واستكمال الرحلة المرورية ومنع النزول إلى منطقة وسط المدينة المدينة، والتوجه الى منزل صلاح سالم حتى بانوراما حرب أكتوبر يمينا حتى شارع باب المقصورة للاستاد.

ـ القادم من الجيزة يتم استقلال ميكروباص من الجيزة من مناطق الكيت كات أو ميدان الجيزة أو إمبابة إلي رمسيس ومن رمسيس يتم استقلال مينى باص الحى السادس بمدينة نصر ومنه لمسجد ال رشدان حتى بوابة الاستاد.

ـ أما القادم من الطريق الدائرى من الهرم أو المريوطية يستكمل الطريق حتى منزل ميدان لبنان منه الى شارع لبنان حتى الوصول لشارع جامعة الدول و الدوران إلى شارع البطل أحمد عبد العزيز حتى مطلع أكتوبر ومنه الى استكمال الرحلة لمنزل صلاح سالم حتى المنصة وصولا الى بوابة الاستاد.

ـ التوجه من فيصل أو الهرم حتى جامعة القاهرة ثم الدوران الى الدقى واستكمال الرحلة لمطلع كوبرى أكتوبر وعدم النزول الى منطقة وسط البلد حتى الوصول الى منزل محور صلاح سالم والاستكمال يمينا الى بوابة الاستاد، وفى حالة استكمال الرحلة و عدم النزول الى صلاح سالم يتم التوجه منزل النصر بالقرب من كلية الازهر حتى الدوران الى المنصة يمينا إلى الاستاد.

ـ فى حالة استقلال مترو الأنفاق سواء من خط المنيب أو حلوان يتم تغيير محطة المترو للعتبة لخط العباسية حتى محطة مترو الاستاد واستقلال تاكسى أو سيارة أجرة أو مينى باص الى بوابة الاستاد.

ـ القادم من موقف أحمد حلمى يستقل ميكروباص إلى الحى السادس أو السابع وصولا إلى جامعة الأزهر ثم النزول أمام سلم ويتم الصعود والنزول إلى الجهة المقابلة ويوجد شارع صغير يتم سلوكه حتى الاستاد أو استقلال أتوبيس حتى مسجد ال رشدان حتى الاستاد.

ـ وكذلك القادم من ميدان رمسيس يسلك شارع رمسيس حتى الصعود لكوبرى أكتوبر منه إلى محور النصر وصولا إلى المنصة ويمنيا إلى الاستاد.

ـ القادم من المعادى والسيدة عائشة يستكمل طريق النصر حتى الدوران أمام بوابة الاستاد.

ـ القادم من وسط المدينة يتم التوجه لنفق الأزهر حتى محور صلاح سالم حتى بوابات الاستاد.

ـ القادم من كورنيش النيل بحلوان والمعادى يسلك الكورنيش وصولا إلى التحرير إلى مطلع كوبرى اكتوبر وحتى منزل صلاح سالم وصولا لبوابة الاستاد.

ـ من محور كورنيش النيل حتى كوبرى عباس والتوجه إلى السيدة عائشة ويستكمل حتى طريق الأوتوستراد وصولا إلى جامعه الازهر وأول دوران شمال وصولا إلى الاستاد.

ـ يلتزم القادم من طريق مدينة نصر بالتوجه إلى محور النصر ثم يمينا أمام المنصة حتى الاستاد والقادم من المعادى والسيدة عائشة يستكمل طريق النصر حتى الدوران أمام بوابة الاستاد.

ـ فى حالة استقلال مترو الأنفاق سواء من خط المنيب أو حلوان يتم تغيير محطة المترو للعتبة لخط العباسية حتى محطة مترو الاستاد وصولا لبوابة الاستاد.