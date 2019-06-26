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الكيمياء ترسم البسمة على وجوه طلبة علمى بامتحانات الثانوية العامة 2019

الأربعاء، 26 يونيو 2019 11:46 ص
الكيمياء ترسم البسمة على وجوه طلبة علمى بامتحانات الثانوية العامة 2019 امتحانات الثانوية العامة 2019
كتب سيد الخلفاوى

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أنهى منذ قليل، طلبة الثانوية العامة، بمدرستى الشهيد محمد عبده حسن الثانوية المشتركة، ومنشأة القناطر الإعدادية بمدينة منشأة القناطر بالجيزة، امتحان مادة الكيمياء، فى سابع أيام مارثون إمتحانات الثانوية العامة.
 
وأكد عدد كبير من الطلبة أن الامتحان جاء متوسط وتمكن الكثير منهم من إنهائه قبل انتهاء الوقت بنصف ساعة، وجاء من المنهج ونماذج الامتحانات التى وضعتها الوزارة.
 
وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى، وتعقد لـ669,749 طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".
 
كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.
 
وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.
 
وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.
 
 
 
 

الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان مادة الكيمياء للثانوية العامة

امتحان مادة الجغرافيا للثانوية العامة

تسريب امتحان مادة الجغرافيا للثانوية العامة

تسريب امتحان مادة الكيمياء للثانوية العامة

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