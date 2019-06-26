الكهرباء توقع عقدين لتركيب أجهزة الاتصالات بمحطتى 6 أكتوبر والعاشر من رمضان

كتب أسامة عبد الحميد

وقعت المهندسة صباح مشالى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء صباح اليوم الأربعاء، عقدين لتركيب أجهزة اتصالات بمحطتى 6 أكتوبر والعاشر من رمضان، جاء ذلك فى إطار الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير وتحديث الشبكة المصرية لنقل الكهرباء، طبقاً لأحدث المعايير التكنولوجية مع مراعاة الدقة والجودة وسرعة التنفيذ.

وجاء العقد الاول لمشروع توريد و تركيب اجهزة الاتصالات لمحطة محولات 6 اكتوبر الجديدة جهد 500/220 كيلوفولت سعة 3*750 ميجافولت أمبيرالحزمة (ج).

وأكدت مشالى أن المشروع يهدف إلى توريد و تركيب أجهزة الاتصالات اللازمة لربط محطة محولات 6 أكتوبر الجديدة جهد 500/220 كيلوفولت.بالمحطات المقابلة وبشبكتى اتصالات التحكم القومى والتحكم الاقليمى.

وأشارت مشالى إلى أنه يتم تمويل المشروع من بنك الاستثمار الأوروبى بقيمة إجمالية 346000يورو+1275500 جنيه مصرى بمدة تنفيذ تصل إلى حوالى 10 أشهر من تاريخ توقيع العقد .

والعقد الثانى توريد وتركيب أجهزة الاتصالات اللازمة لربط محطة محولات العاشر من رمضان جهد500/220 كيلوفولت، بالمحطات المقابلة وبشبكتى اتصالات التحكم القومى والتحكم الاقليمى الحزمة ج

وأشارت مشالى إلى أنه يتم تمويل المشروع من بنك الاستثمار الأوروبى بقيمة إجمالية 534600 يورو +60500دولار +766686 جنيه مصرى بمدة تنفيذ تصل إلى حوالى 10 أشهر من تاريخ توقيع العقد .







