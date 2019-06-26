القبض على أمين عهدة بمجمع استهلاكى لبيعه سلعا منتهية الصلاحية بمصر القديمة

كتب ــ عبد الرحمن سيد

تمكنت مباحث التموين بالقاهرة، من القبض على أمين عهدة بمجمع استهلاكى، وبحوزته 3228 عبوة شاى وعسل منتهى الصلاحية بمصر القديمة، وحرر محضر بالواقعة.

كان قد ضبط رجال مباحث التموين بالقاهرة، برئاسة العميد محمد رجائي مدير الإدارة، أمين عهدة إحدى المجمعات الاستهلاكية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، لحيازته وتجميعه 3228 عبوة من السلع الغذائية (عصائر- شاى- عسل أبيض- عسل أسود)، غير صالحة للاستهلاك الآدمى لانتهاء تواريخ صلاحيتها المدونة على العبوات فى شهرى أغسطس 2018، مايو 2019، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.