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الغنوشيى: تغيير الحكومة التونسية غير وارد حاليا

الأربعاء، 26 يونيو 2019 05:40 م
الغنوشيى: تغيير الحكومة التونسية غير وارد حاليا الغنوشى
كتبت - هناء أبو العز

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أكد راشد الغنوشى رئيس حركة النهضة، أن تغيير الحكومة التونسية الحالية برئاسة يوسف الشاهد، هو أمر غير مطروح قبل موعد الانتخابات القادمة.
 
لكنه أشار فى تصريح بثته، إذاعة "شمس أف ام" المحلية التونسية، إلى أن "تطوير العمل الحكومي يبقى ممكنا".
 
وأوضح أن هذا التطوير "قد يكون بإجراء تعديل حكومي جزئي يشمل وزيرا أو اثنين".
 
ونفى فى المقابل، وجود أى نقاش لتأجيل موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية" المقرر تنظيمها فى شهرى أكتوبر ونوفمبر القادمين.
 
وكانت تقارير إعلامية قد أشارت فى وقت سابق إلى إمكانية تغيير الحكومة الحالية، إلى جانب تأجيل الانتخابات، الأمر الذى دفع حركة النهضة إلى الإعلان عن رفضها القاطع لتأجيل الانتخابات.

تونس

الغنوشى

حركة النهضة

الحكومة التونسية

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