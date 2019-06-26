الصين تحظر اللحوم الكندية بعد العثور على آثار مادة محظورة

كتبت: إنجى مجدى

فى أحدث علامة على تدهور العلاقات بين البلدين، أعلنت الحكومة الصينية تعليق منتجات اللحوم المستوردة من كندا بعد اكتشاف آثار مادة محظورة فى شحنات للحم الخنزير تم إدخالها بشهادات مزورة.

وبحسب شبكة "سى.إن.إن"، أعلنت السفارة الصينية فى العاصمة الكندية أوتوا، الأربعاء، أن القرار قد تم بسبب اكتشاف "بقايا ractopamine" فى مجموعة من لحم الخنزير التى وردتها شركة Frigo Royal الكندية فى 3 يونيو الجارى.

راكتوبامين هو عقار بيطرى وإضافات علف محظور فى الصين بسبب مخاوف من الآثار السلبية المحتملة على صحة المستهلك، وفقًا لمركز هونج كونج لسلامة الأغذية. غير أن العقار نفسه يسمح باستخدامه فى الولايات المتحدة وكندا.

وبحسب بيان السفارة الصينية فى أوتاوا، فإن فتح الجمارك الصينية لتحقيق بعد اكتشاف آثار المادة المحظورة فى اللحوم الكندية أدى الى الكشف عن نحو 188 شهادة صحية مزورة تم تقديمها إلى المسؤولين الصينيين.